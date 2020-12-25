Символ Рождества – пуансеттия. Как выбрать это растение и правильно за ним ухаживать?

Молочай​ красивейший или Пуансеттия – то самое растение, которое в Европе прочно заняло позицию главного цветочного украшения Рождества. Необычный яркий вид цветка, напоминающего звезду,​ зацветает как раз в осенне-зимний период и позволяет использовать его в самых разных композициях. Хорошо пуансеттия​ смотрится и сама по себе, а потому считается отличным подарком в зимние праздники.​ Ну не зря же ее величают Рождественской звездой.

Чтобы пуансеттия подольше радовала своим нарядным видом, лучше приобретать растения в горшках в отапливаемых центрах. Те, что​ продаются на улицах, могут оказаться с подмерзшей корневой системой.​ Также важно знать, что даже 5 градусов тепла уже могут погубить всю красоту. Еще один момент, который лучше учесть при покупке цветка – выбор​ экземпляра, где бутоны будут еще не раскрыты.

Чтобы растение хорошо развивалось, дома лучше всего найти ему на первые недели две освещенное место без сквозняков и с температурой не ниже 16 градусов. После цветок можно пересадить,​ он будет радовать вас своим цветением еще несколько месяцев. Пока не уйдет на покой.

Пуансеттия, уверяют ее обладатели,​ не относится к прихотливым. Идеальные условия для пуансеттии – это яркое освещение без прямых солнечных лучей и температура воздуха около 20-25 градусов с постоянным опрыскиванием. Поливать растение необходимо раз в две недели,​ а после отцветания, когда наступает период покоя, – раз в декаду.

В это время цветок, который сбросил листву, нуждается в обрезке и понижении температуры. Идеально 12 -14 градусов. Ближе к осени, после периода покоя, пуансеттию рекомендуют пересадить. На этапе развития хороши минеральные подкормки.