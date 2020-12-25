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Символ Рождества – пуансеттия. Как выбрать это растение и правильно за ним ухаживать?

25 декабря 2020 14:50
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Молочай​ красивейший или Пуансеттия – то самое растение, которое в Европе прочно заняло позицию главного цветочного украшения Рождества. Необычный яркий вид цветка, напоминающего звезду,​ зацветает как раз в осенне-зимний период и позволяет использовать его в самых разных композициях. Хорошо пуансеттия​ смотрится и сама по себе, а потому считается отличным подарком в зимние праздники.​ Ну не зря же ее величают Рождественской звездой.

Символ Рождества – пуансеттия. Как выбрать это растение и правильно за ним ухаживать? -1

Чтобы пуансеттия подольше радовала своим нарядным видом, лучше приобретать растения в горшках в отапливаемых центрах. Те, что​ продаются на улицах, могут оказаться с подмерзшей корневой системой.​ Также важно знать, что даже 5 градусов тепла уже могут погубить всю красоту. Еще один момент, который лучше учесть при покупке цветка – выбор​ экземпляра, где бутоны будут еще не раскрыты.

Символ Рождества – пуансеттия. Как выбрать это растение и правильно за ним ухаживать? -4

Чтобы растение хорошо развивалось, дома лучше всего найти ему на первые недели две освещенное место без сквозняков и с температурой не ниже 16 градусов. После цветок можно пересадить,​ он будет радовать вас своим цветением еще несколько месяцев. Пока не уйдет на покой.

Символ Рождества – пуансеттия. Как выбрать это растение и правильно за ним ухаживать? -7

Пуансеттия, уверяют ее обладатели,​ не относится к прихотливым. Идеальные условия для пуансеттии – это яркое освещение без прямых солнечных лучей и температура воздуха около 20-25 градусов с постоянным опрыскиванием. Поливать растение необходимо раз в две недели,​ а после отцветания, когда наступает период покоя, – раз в декаду.

Символ Рождества – пуансеттия. Как выбрать это растение и правильно за ним ухаживать? -10

В это время цветок, который сбросил листву, нуждается в обрезке и понижении температуры. Идеально 12 -14 градусов. Ближе к осени, после периода покоя, пуансеттию рекомендуют пересадить. На этапе развития хороши минеральные подкормки.  

Символ Рождества – пуансеттия. Как выбрать это растение и правильно за ним ухаживать? -13

Правила действительно просты. Несколько несложных пунктов по уходу и ваша Рождественская звезда будет радовать вас еще не один год. А если подобрать несколько сортов с разными оттенками​ , то цветочная феерия в зимнюю пору вам будет обеспечена.  

# Растения и цветы # калейдоскоп # Фотофакт

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