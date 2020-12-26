А вы любите хурму? Чем она полезна и кому может навредить

Все мы знаем про пользу овощей и фруктов. Однако если с огурцами, апельсинами и яблоками всё понятно, то про пользу хурмы знают не все. Так чем же полезна хурма и кому её лучше не есть – читайте в нашем материале.

Начнём с того, что этот плод – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. В хурме содержатся витамины А, С и В, а также следующие микроэлементы: йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний.

В каких случаях хурма полезна?

Например, при железодефицитной анемии. Все мы знаем, что много железа содержится в яблоках, поэтому при его нехватке активно начинаем поедать зелёные плоды, но в хурме тоже много железа.

Полезна хурма при язвенной болезни, болезни печени и почек. Низкая концентрация кислот в этой ягоде положительно влияет на ЖКТ, а магний помогает бороться с камнями в почках.

Налегать на хурму будет полезно людям, у которых есть риск развития варикозной болезни или кровоточат дёсны. Витамины С и Р, содержащиеся в ягоде, укрепляют сосуды, делают их менее хрупкими и проницаемыми.

Из хурмы можно делать и отвары. Если нарезать 6 спелых плодов на части и залить их тремя стаканами горячей воды, то через 20 минут получится отвар, который помогает при диарее. Принимать его нужно раз в 4 часа по пол-литра. А если смешать сок хурмы с тёплой водой, то получившейся жидкостью можно полоскать горло, чтобы избавиться от кашля.