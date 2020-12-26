Прямой эфир

А вы любите хурму? Чем она полезна и кому может навредить

26 декабря 2020 08:30
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Все мы знаем про пользу овощей и фруктов. Однако если с огурцами, апельсинами и яблоками всё понятно, то про пользу хурмы знают не все. Так чем же полезна хурма и кому её лучше не есть – читайте в нашем материале.

Начнём с того, что этот плод – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. В хурме содержатся витамины А, С и В, а также следующие микроэлементы: йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний.

В каких случаях хурма полезна?

Например, при железодефицитной анемии. Все мы знаем, что много железа содержится в яблоках, поэтому при его нехватке активно начинаем поедать зелёные плоды, но в хурме тоже много железа.

Полезна хурма при язвенной болезни, болезни печени и почек. Низкая концентрация кислот в этой ягоде положительно влияет на ЖКТ, а магний помогает бороться с камнями в почках.

Налегать на хурму будет полезно людям, у которых есть риск развития варикозной болезни или кровоточат дёсны. Витамины С и Р, содержащиеся в ягоде, укрепляют сосуды, делают их менее хрупкими и проницаемыми.

Из хурмы можно делать и отвары. Если нарезать 6 спелых плодов на части и залить их тремя стаканами горячей воды, то через 20 минут получится отвар, который помогает при диарее. Принимать его нужно раз в 4 часа по пол-литра. А если смешать сок хурмы с тёплой водой, то получившейся жидкостью можно полоскать горло, чтобы избавиться от кашля.

А вы любите хурму? Чем она полезна и кому может навредить-1

Фото: pixabay.com 

А что случится, если есть хурму каждый день?

Для начала нужно уточнить, что взрослому человеку за день лучше не есть больше 4 плодов, иначе могут появиться побочные эффекты. Симптомы будут такие, словно человек сильно отравился. Рекомендуется есть 1-2 хурмы, как говорится: хорошего понемножку.

Итак, если есть хурму каждый день, то это укрепит зрение (за счёт витамина А), замедлит старение и снизит риск развития рака (за счёт содержащихся антиоксидантов). Также хурма избавит от отёков и укрепит иммунитет.  

Кому хурму лучше не есть?

Людям, у которых проблемы с мочевым пузырём или есть камни в почках. Хурма быстро выводит жидкость из организма, поэтому помогает при отёках, но в данном случае это её свойство вредит. Кроме того, как уже говорилось, магний в хурме помогает избавиться от камней в почках, но только если есть не больше 1 хурмы в день, иначе она будет вредить, а не лечить.

Людям с сахарным диабетом. Строго говоря, немножко можно, но у каждого человека ситуация индивидуальная, поэтому лучше поговорить об этом с лечащим врачом.

Страдающим запором. Как уже говорилось, хурма помогает при диарее, а вот с запорами ситуация обстоит прямо противоположным образом.

А вы любите хурму? Чем она полезна и кому может навредить-4

Фото: pixabay.com 

Интересный факт – от хурмы можно пожелтеть. Помните 1 серию «Доктора Хауса»? Гениальный врач встретил пациента с оранжевой кожей и пояснил, что это из-за моркови и миоцина. А вот если есть много хурмы, то цвет кожи может измениться на жёлтый, впрочем, для здоровья это не опасно.

Кстати, ранее мы рассказывали о ценности для организма человека помидоров. В каком виде они наиболее полезны – читайте здесь.

# Здоровое питание # калейдоскоп

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