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Полина Гагарина сорвала спину во время участия в китайском песенном конкурсе

09 марта 2019 09:56
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Новости России. Во время выступления в Китае российская певица и модель Полина Гагарина сорвала спину.  

«Я уже сняла следующий эпизод, который дался мне, как вы поняли, здоровьем. Я серьёзно сорвала спину и еле передвигаюсь. Но стоять могу, а значит и петь», – написала артистка на своей странице в Instagram.  

Полина Гагарина сорвала спину во время участия в китайском песенном конкурсе-1

Фото: instagram.com/gagara1987  

Исполнительница не теряет оптимизма, хотя признаёт, что с танцами могут возникнуть сложности.  

«Но я что-нибудь придумаю», – заверила Гагарина.  

Артистка приехала в Китай, чтобы принять участие в конкурсе Singer. В данном шоу выступать могут только уже состоявшиеся певцы. Россиянка была тепло принята китайской аудиторией и имеет все шансы на победу.  

Зимой 2019 года дочка Полины впервые посетила концерт мамы. 

«Мы прыгали, плясали, смеялись, кружились, кричали «хойосяя песня» и всячески выражали одобрение» (здесь подробности).  

# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина

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