Полина Гагарина сорвала спину во время участия в китайском песенном конкурсе

Новости России. Во время выступления в Китае российская певица и модель Полина Гагарина сорвала спину.

«Я уже сняла следующий эпизод, который дался мне, как вы поняли, здоровьем. Я серьёзно сорвала спину и еле передвигаюсь. Но стоять могу, а значит и петь», – написала артистка на своей странице в Instagram.