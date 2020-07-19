Самое яркое событие детства. Парень рассказал о трогательной встрече с принцессой Дианой
Новости Великобритании. 24 года назад принцесса Диана пришла в палату к новорождённому мальчику. И этот случай до сих пор остаётся одним из самых приятных воспоминаний в жизни молодого человека.
Как сообщает Daily Mail, 2 января 1996 года в одной из больниц английского графства Эссекс родился Джеймс Уиттон. Врачи сразу обнаружили у новорождённого проблемы со здоровьем. Мальчика отправили в лондонскую Королевскую больницу Бромптон, которую иногда посещала принцесса Диана.
Когда ребёнку было шесть дней от роду, в его палату вошла леди Диана. Она проходила мимо других малышей и заглядывала в кроватки. Возле Джеймса супруга принца Чарльза остановилась. Она внимательно посмотрела на мальчика, а потом спросила у его родителей, может ли она взять ребёнка на руки.
«Она провела там весь день. Это не просто для фото. Снимок сделал мой дедушка Брайан. Он сказал, что принцесса Диана была прекрасна и вела себя как обычный человек. Она хотела помочь другим», – поделился воспоминаниями Уиттон.
По словам Джеймса, вскоре его состояние улучшилось, и малыша выписали из больницы. В детстве Уиттон ещё некоторое время болел, но к 3-летнему возрасту стал уже полностью здоровым ребёнком. О встрече с принцессой Дианой Джеймс узнал в 10 лет, но только через 4 года парень понял, насколько особенной была эта ситуация.
«Мне бы хотелось встретить её сейчас, когда я уже вырос. Хотелось бы поговорить и узнать, почему она в тот день пришла в палату к больным детям, и почему она взяла меня на руки. Приятно осознавать, что тебя держала не просто принцесса, а самая лучшая из них. Это сюрреалистично. Я был обычным маленьким ребенком из Эссекса», – рассказал Уиттон.
Сейчас Джеймсу уже 24 года, он работает штукатуром, увлекается футболом, проводит много времени с друзьями. Парень встречается с 23-летней девушкой и мечтает создать с ней семью. Молодой человек добавил, что когда у него будут дети, он обязательно покажет им свою фотографию с принцессой Дианой и расскажет о том, каким человеком она была.
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