В столице Уругвая Монтевидео проходит один из самых необычных и стильных латиноамериканских карнавалов — Carnaval de Uruguay, известный как «самого длинного в мире» и представляющий собой эклектичное смешение испанских, африканских, бразильских и индейских традиций.



На самом деле, предстоящие несколько дней — это только кульминация карнавала. Подготовка к празднику тоже является его частью, отсюда и статус «самого длинного в мире»: первые карнавальные торжества прошли в Монтевидео еще осенью 2014 года. А сейчас уругвайцы и иностранные гости этой страны могут наблюдать здесь Парад школ самбы, барабанные представления в ритме «кандомбе» - наследие чернокожих рабов, цветные фигуры как на карнавале в Кадисе и многое другое.



Завершится Carnaval de Uruguay в марте 2015 года. Торжество включено в Список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО и, в общей сложности, длится 8 месяцев в году. Латиноамериканцы, обожающие такого рода праздники, считают уругвайский карнавал одним из самых интересных культурных событий на континенте.