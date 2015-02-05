Белый медведь в лондонском метро

Когда лондонцы и гости британской столицы увидели в центре города и в метро огромного двухметрового полярного зверя, они, возможно, решили, что это съемка остросюжетного голливудского кинофильма.

На самом деле они видели невероятную «ростовую куклу», выполненную очень реалистично. Передвигаться кукла могла благодаря двум операторам. Чтобы создать этого удивительного «медведя» использовали около девяти квадратных метров искусственного меха высокого качества и примерно еще шестьдесят других материалов. «Полярный гость» гулял по парку Хэмпстед-Хит, а также вдоль набережной Саут-Бэнк. После чего «решил» прокатиться в метро, прогулялся по платформе, а на станции Чаринг Кросс зашел в вагон.

Променад необычной куклы был совершен не ради развлечения. Это промоушн сериала Fortitude из одиннадцати серий, посвященного Арктике. Уже известно о драматическом характере фильма. Название в русскоязычной версии пока не обнародовано. Начало показа сериала приходится на четверг, 29 января, покажет фильм канал Sky Atlantic. Сериал снимали в Великобритании и Исландии. В центре сюжета – расследование жестокого убийства, совершенного в небольшом поселке в Арктике. Зай Беннетт, являющийся директором телеканала Sky Atlantic, рассказал, что в Фортитьюде соотношение людей и белых медведей – 713 человек на 3 тысячи зверей. Криминальная драма в стиле «нуар», происходящая в таких условиях, наполнена особым колоритом. «Выпустив» на улицу британской столицы белого медведя, творческая группа хотела , чтобы лондонцы почувствовали, насколько это мощный, огромный зверь, воплощение грозной силы. Белые медведи – «дух» и символ Севера, при этом они по-настоящему опасные хищники, способные вызвать содрогание и благоговение одновременно.