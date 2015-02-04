В комнате у студента из США - 13 000 шариков

Американский студент Дэвид Никол решил свою давнюю проблему. Он нашел способ, как легко и весело просыпаться по утрам.

Дэвид заполнил свою комнату в общежитии Универститета Райс в Хьюстоне шариками из мягкой пластмассы. Такие обычно используют в так называемых детских сухих бассейнах. Идею сделать подобное с комнатой студент перенял у героя веб-комиксов.

Результатом Дэвид доволен, но осуществить идею было не так-то просто. При покупке шариков он три недели потратил на переговоры с китайскими оптовиками и заполнение всех нужных документов. А потом пришлось объяснять американским таможенникам, почему ему пришло столько больших коробок.

В комнате у Дэвида – 13 тысяч шариков. На них он потратил 500 долларов. Рекомендует всем.