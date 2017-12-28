Студентка БГУ вошла в шестерку самых красивых студенток мира: фотофакт

Каролина Черношей: С уверенностью могу сказать, что я достойно представила свою республику и сделала все возможное, чтобы сложить отличное впечатление о моей стране! Спасибо огромное всем-всем за поддержку, кто писал мне многочисленные сообщения, голосовал за меня или просто держал кулачки на конкурсе! Очень ценю всю вашу отзывчивость и доброту! Этот титул – ваш!

Каролина учится на 4 курсе ФФСН БГУ. После завоевания престижной награды девушка поблагодарила всех, кто помогал ей на разных этапах подготовки к конкурсу – семье, друзьям, факультету.

Новости Беларуси. Студентка из Беларуси Каролина Черношей вошла в топ-6 на международном конкурсе World Miss University и одержала победу в номинации Miss Photogenic.

Конкурс проводится ежегодно уже 31 год. В этот раз он проходил в Камбодже, в нем принимали участие более 80 девушек со всего мира.

Победительницей стала конкурсантка из Кубы.

После победы девушка опубликовала пост, где ответила людям, которые любят критиковать внешность участниц конкурсов красоты.

Каролина Черношей:

На международных конкурсах красоты недостаточно просто «быть красивой», чаще всего как раз это и не срабатывает. Важно иметь настоящий характер, смелость и уверенность в своих действиях. Ну и человеком быть хорошим нужно в первую очередь, друзья мои. Тогда, возможно, обществу не предстоит больше видеть комментарии наподобие «ой, да у нас такая через один подъезд в каждом доме живет». Живет! Но не старается и не работает над своей мечтой столько, сколько зачастую работаем мы.

Мы собрали 15 фото белорусской участницы, которая вошла в шестерку лучших на международном конкурсе красоты среди студенток.