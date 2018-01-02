«Не перестает удивлять»: баскетболистка Елена Левченко опубликовала в соцсетях откровенное фото и поздравила с Новым годом

Новости Беларуси. Белорусская баскетболистка Елена Левченко необычно поздравила своих подписчиков с Новым годом.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, на котором она стоит в черном пальто на голое тело. В подписи к снимку девушка поздравила всех с праздниками.
Елена Левченко, баскетболистка:
С новым годом! Благодарна за 2017 год и с нетерпением жду 2018 года! Надо жить с любовью и благодарностью.
Фото: instagram.com/yelenaleu
Подписчики поздравили спортсменку в комментариях и отметили, что Елена «не перестает удивлять» и новое фото «стильное, впрочем, как и всегда».
«Отличная фотография и я также с нетерпением жду 2018 года».
Елена Левченко участвовала в составе сборной Беларуси по баскетболу на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпийских играх – в 2008 и 2016 годах.
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