«Не перестает удивлять»: баскетболистка Елена Левченко опубликовала в соцсетях откровенное фото и поздравила с Новым годом

Новости Беларуси. Белорусская баскетболистка Елена Левченко необычно поздравила своих подписчиков с Новым годом.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, на котором она стоит в черном пальто на голое тело. В подписи к снимку девушка поздравила всех с праздниками.

Елена Левченко, баскетболистка:

С новым годом! Благодарна за 2017 год и с нетерпением жду 2018 года! Надо жить с любовью и благодарностью.