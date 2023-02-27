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«В противном случае он похоронит ее на заднем дворе». Как отец пытался продать собственную дочь?

27 февраля 2023 15:16
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Если вы когда-нибудь думали, что родители поступали с вами нехорошо, то предлагаем прочитать следующую историю, от которой волосы дыбом становятся.

В Министерстве юстиции США недавно опубликовалась информация о похищении девушки. Злоумышленниками оказались отец и брат потерпевшей, которые насильно хотели выдать родственницу замуж. За такой «договор» полагалось приличное вознаграждение – 500 тысяч долларов.

«В противном случае он похоронит ее на заднем дворе». Как отец пытался продать собственную дочь?-1

Фото: pixabay.com

Расследование началось недавно, но такая история длится уже несколько лет. В сентябре 2021 года девушка попыталась сбежать из дома, она никого не предупредила, а просто собрала вещи и при первой же возможности выбралась из этой клетки.

Но домочадцы обнаружили пропажу и быстро нашли свою «золотую рыбку». После этого брат и отец отвезли потерпевшую обратно домой. Понятно, что попытки сбежать не прекращались. Но из-за этого девушку заперли в квартире, полностью ограничив ей доступ ко внешнему миру. Кстати, интернета свою жертву мужчины тоже лишили.

«В противном случае он похоронит ее на заднем дворе». Как отец пытался продать собственную дочь?-4

Фото: pixabay.com

«Она уедет за пределы Соединенных Штатов, нравится ей это или нет. В противном случае он похоронит ее на заднем дворе», – вот одна из многочисленных угроз отца своей же дочери.

Как оказалось позже, девушку планировали отвезти на Ближний Восток, где и получил бы «покупатель» свой «товар».

«В противном случае он похоронит ее на заднем дворе». Как отец пытался продать собственную дочь?-7

Фото: pixabay.com

В правоохранительные органы обратился молодой человек пострадавшей, с которой не мог выйти на связь уже долгое время. Так сотрудники полиции и узнали о ненормальной семье.

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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