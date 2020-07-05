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Актёр из «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в больницу

05 июля 2020 13:10
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Новости России. Российский актёр Михаил Казаков был госпитализирован. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

«Добро пожаловать в мой новый мир», – написал Казаков, сопроводив свои слова смайликом.

Актёр из «Папиных дочек» Михаил Казаков попал в больницу -1

Фото: instagram.com/kazakovfly 

Поклонники актёра не на шутку встревожились и спросили, что с ним случилось. Пока что Михаил не отвечает, поэтому фанаты желают ему поскорее поправляться и с нетерпением ждут, когда артист расскажет о случившемся.

32-летний Казаков известен ролью Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», а также по детскому киножурналу «Ералаш».

Ранее мы рассказывали о Надежде Бабкиной, которая вернулась к работе после перенесённой болезни. У артистки была пневмония – здесь подробности.

# Звезды # калейдоскоп # Михаил Казаков

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