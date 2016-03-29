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«Немного перезанимался»: Максим Галкин экстренно доставлен в больницу

29 марта 2016 10:55
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Новости России. 39-летний юморист и телеведущий Максим Галкин доставлен в одну из московских клиник. Об этом утром 29 марта сообщили российские издания. По их сведениям, артисту стало плохо – прибывшие на «скорой» врачи диагностировали приступ аппендицита. 

Позже сам Галкин прокомментировал свое состояние здоровья.

И заверил поклонников, что с ним все в порядке: просто прихватило спину после интенсивной тренировки.

Максим Галкин (телеканалу «Звезда»):
Все со мной нормально, просто немного спину прихватило, перезанимался на тренажерах. На всякий случай, так как были боли в спине, решил, мало ли что, поехал, проверился. Мне просто не вырезали аппендицит, поэтому я всегда на всякий случай проверяю.

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин

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