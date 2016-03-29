«Немного перезанимался»: Максим Галкин экстренно доставлен в больницу

Новости России. 39-летний юморист и телеведущий Максим Галкин доставлен в одну из московских клиник. Об этом утром 29 марта сообщили российские издания. По их сведениям, артисту стало плохо – прибывшие на «скорой» врачи диагностировали приступ аппендицита.

Позже сам Галкин прокомментировал свое состояние здоровья.

И заверил поклонников, что с ним все в порядке: просто прихватило спину после интенсивной тренировки.

Максим Галкин (телеканалу «Звезда»):

Все со мной нормально, просто немного спину прихватило, перезанимался на тренажерах. На всякий случай, так как были боли в спине, решил, мало ли что, поехал, проверился. Мне просто не вырезали аппендицит, поэтому я всегда на всякий случай проверяю.