Игнат Домейко и ещё 7 белорусов, внёсших вклад в развитие мировой Географии

Беларусь всегда была богата на таланты. Её уроженцы доказывали это в разных областях науки, спорта и искусства. Сегодня мы вспомним наших земляков, внёсших значительный вклад в развитие мировой географии. 1. Игнат Домейко

Где и когда родился. 31 июля 1802 года в имении Медведка, Новогрудский уезд Достижения. В 15 лет получил степень кандидата философских наук в Виленском университете. Составил географическую, геологическую и экономическую карту бывших земель Речи Посполитой. Выпустил книгу с описанием быта, культуры, языка индейцев арауканов, организовал в столице южноамериканской страны метеорологическую службу и водопровод, собрал и описал множество новых минералов и растений, а также четырежды переизбирался ректором Чилийского университета. Национальный герой Чили. Память. В его честь названа малая планета, минерал домейкит и городок в Чили. ЮНЕСКО посвятила 2002 год памяти великого учёного в честь его 200-летия. 2. Николай Пржевальский

Где и когда родился. 31 марта 1839 года в деревне Кимборово Смоленского уезда (сейчас территория Витебской области). Принадлежал к шляхетскому роду, впоследствии перебрался в Москву. Достижения. Доказал, что река Хуанхэ не имеет разветвлений, как предполагалось долгое время. Открыл несколько новых форм животных Центральной Азии (лошадь, верблюд). Своими книгами «Об инородческом населении в южной части Приамурской области», «Монголия и страна тангутов» и «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор» внёс значительный вклад в изучение горной системы Кунь-Луня, хребтов Северного Тибета и бассейнов Лоб-Нора и Куку-Нора. Кроме этого, он собрал зоологические и ботанические коллекции множества новых форм, которые в дальнейшем были описаны специалистами. Память. Его именем названы несколько горных систем и хребтов, город и несколько посёлков, а также изученные им лошадь, пеструшка и бабочка. Кроме этого, в 1999 году Банком России выпущена серия памятных монет, посвящённых Н. М. Пржевальскому и его экспедициям. 3. Николай Судзиловский

Где и когда родился. 15 декабря 1850 года в Могилёве Достижения. Организатор «партии самоуправления гавайи», партии, которая призвана бороться за интересы коренных жителей. Первый президент Сената Гавайских островов. Судзиловский открыл ряд островов центральной части Тихого океана. Оставил множество описаний Филиппин и Гавайев. Был членом Американского общества генетиков. 4. Иван Черский

Где и когда родился. 3 мая 1845 года в родовом имении Свольно Витебской губернии Достижения. Составил «Отчет» о геологическом исследовании береговой полосы озера Байкал, геологическое исследование Сибирского почтового тракта от озера Байкал до восточного склона Урала и «Описание коллекций послетретичных млекопитающих, собранных Ново-Сибирской экспедицией», тем самым внёс огромный вклад в изучение Сибири. Память. Именем Черского названо несколько хребтов, вулкан и посёлок в России. В Беларуси в 1995 году стали выпускать марки с его портретом. 5. Бенедикт Дыбовский

Где и когда родился. 30 апреля 1883 года в Новогрудском уезде Минской губернии Достижения. Во время своей ссылки в Сибирь исследовал озеро Байкал, реку Амур, обнаружил более 50 видов ранее неизвестных представителей животного мира. Тем самым внёс огромный вклад в изучение самого большого озера на планете. В 1927 году описал ракообразное животное, обитающее в этом озере, и дал ему научное название Gammaracanthuskytodermogammarus loricatobaicalensis. Это самое длинное из предложенных когда-либо названий для организма состоит из 50 букв латинского алфавита. Память. Немало видов растений и животных носят сегодня имя Дыбовского. 6. Иосиф Гашкевич

Где и кода родился. 4 апреля 1814 года в Речицком уезде Минской губернии. Сын белорусского священника Михайловской церкви села Стреличева Антония Ивановича Гошкевича. Достижения. Составил первый русско-японский словарь. С 1858 по 1865 был консулом Российской империи в Японии. После работы в Японии написал книгу «О корнях японского языка» (1899). Память. В деревне, где умер Гашкевич, в честь земляка установлен памятный знак работы белорусского скульптора Р. Б. Груши. Также выполнено несколько его бюстов в Хакодатэ (Япония), Островце. Его имя получили неизвестные ранее виды насекомых. 7. Николай Азбукин

Где и когда родился. В 1894 году в Бобруйске Достижения. Один из главных организаторов краеведческого движения в Беларуси, учёный секретарь Центральное бюро краеведения при АН БССР, первый редактор белорусского историко-краеведческого журнала «Наш край». В книге «География Европы» представил Беларусь как независимую страну. Память. Репрессированный советской властью, учёный был реабилитирован 15 ноября 1957 года Верховным судом БССР. 8. Аркадий Смолич