Льюис Хэмилтон: как гонщик №1 стал самым плохо одетым спортсменом?

Льюис Хэмилтон обычно опережает остальных. По крайней мере, на гонках. Однако за последнее десятилетие трёхкратный чемпион Формулы-1, должно быть, сошёл с «модного трека». После долгих и сомнительных усилий на поприще моды Хэмилтон уже несколько лет сворачивает всё дальше от звания самого стильного спортсмена. Раньше говорили, что он попросту экспериментирует: пробует новые фасоны и ткани, как и Дэвид Бэкхем когда-то, что он ищет свою привычную колею. Но не тут-то было. По последним наблюдениям, его предпочтения в одежде день за днём становятся всё более непредсказуемыми. Давайте проследим за ходом событий вместе с The Telegraph.

Всё началось в 2006-м. Довольно безобидно. Взгляните на это поло и флисовую байку с V-образным вырезом. Эти совершенно безобидные элементы одежды отлично между собой сочетаются. Достойный старт.

Хэмилтон гордо переходит на следующий круг. Здесь он приобщается ко гламурной жизни в обществе супермодели Наоми Кэмпбел. На вручении премии GQ в 2007 на нем обычный серый костюм двойка с широкими лацканами. Очередной спортсмен, покупающий выходные наряды в Burton.

Это просто нечто. После четырёх лет отношений с солисткой Pussycat Dolls Николь Шерзингер и последующим разрывом, он был замечен в клубе Плэйбой (Льюис, Льюис!) в кожаной куртке, цепи на шее и серьгами в ушах.

В 2014 году он всё ещё уверенно держится на гоночном треке. Но в этом образе на ток-шоу ITV Джонотона Росса есть что-то такое, что заставляет скрежетать коробку передач. Может это рубашка без воротничка? Нет, это вряд ли. Возможно дело в золотой цепи, непременном атрибут е гонщика вне водительской кабины? Тоже не то. Часы? Те тоже выглядят нормально. Шляпа. Всё дело в шляпе.

Он вышел из строя, вылетел за барьер и врезался в первый ряд. Конкретно в этом случае из-за компании youtube-блогера Джима Чепмена (слева) на показе мужской коллекции в Лондоне в 2015 году. Сам костюм в порядке, но круглые солнечные очки в помещении? Никакой улыбки на лице? Немного смахивает на Will.I.Am. Льюис, вряд ли тебе хотелось, чтобы такое описание приписывали к твоему имени!

В следующий раз Хэмилтон хотя бы улыбнулся на камеру! Было это по прибытии на MET Gala в Нью-Йорк. Но одет он, как дрессировщик дельфинария – в спортивных «трениках».

Прошлых ошибок было недостаточно? В том же 2015-м Льюиса с позором вывели из королевской ложи на Уимблдоне из-за отсутствия галстука (рубашка с цветочным принтом и фланелевая шляпа тоже не посодействовали).

Это тренчкот с дополнительной возможностью превращения в бомбер? Выглядит как голландская дверь… Подъезжая к последнему повороту, Хэмилтон уже не подлежит ремонту.

Вот и финишная прямая на Парижской Неделе Моды в понедельник.