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В Париже +2, а в Вене +1, без существенных осадков – погода в Европе на неделю

03 января 2026 17:26
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Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.

В Париже +2, а в Вене +1, без существенных осадков – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность и до +2 без осадков. В Вене +1 без существенных осадков. В Риме облачно, дождь и +16. В Мадриде столбики термометров покажут +9 и кратковременный дождь.

В Париже +2, а в Вене +1, без существенных осадков – погода в Европе на неделю-4

В Софии будет облачно с прояснениями. Температура до +9. В Турецкой столице до +7, без осадков. В Афинах +18 и облачно.

В Париже +2, а в Вене +1, без существенных осадков – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге небольшой кратковременный мокрый снег и градусов, 0 градусов. В Вильнюсе -2 и кратковременный снег. В Варшаве -1 и без осадков. -1 в Киеве. В столице России прогнозируется -3. Будет морозно и временами снег.

# Погода

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