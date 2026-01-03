В Париже +2, а в Вене +1, без существенных осадков – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.
Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.
В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность и до +2 без осадков. В Вене +1 без существенных осадков. В Риме облачно, дождь и +16. В Мадриде столбики термометров покажут +9 и кратковременный дождь.
В Софии будет облачно с прояснениями. Температура до +9. В Турецкой столице до +7, без осадков. В Афинах +18 и облачно.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге небольшой кратковременный мокрый снег и градусов, 0 градусов. В Вильнюсе -2 и кратковременный снег. В Варшаве -1 и без осадков. -1 в Киеве. В столице России прогнозируется -3. Будет морозно и временами снег.