В Париже +2, а в Вене +1, без существенных осадков – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность и до +2 без осадков. В Вене +1 без существенных осадков. В Риме облачно, дождь и +16. В Мадриде столбики термометров покажут +9 и кратковременный дождь.

В Софии будет облачно с прояснениями. Температура до +9. В Турецкой столице до +7, без осадков. В Афинах +18 и облачно.