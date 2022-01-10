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Любишь сидеть в интернете – люби и котов греть. Как питомцы смогли испортить спутниковую тарелку

10 января 2022 13:14
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Зимой каждый греется, как может. Например, эти котики решили воспользоваться любовью своего хозяина к Всемирной паутине.  

Как рассказала газета New York Post, после Нового года жителя Канады начали беспокоить проблемы с домашним интернетом. Мужчина долго не мог понять, в чём же дело, пока однажды вовремя не посмотрел в окно.  

Любишь сидеть в интернете – люби и котов греть. Как питомцы смогли испортить спутниковую тарелку-1

Фото: twitter.com/Tippen22  

Помехами на линии оказалось пятеро котят, которые решили погреться с помощью спутниковой тарелки, излучавшей тепло. Теперь связь хозяина с виртуальным миром стала для питомцев способом защиты от 25-градусного мороза.  

«Starlink отлично работает до тех пор, пока кошки не обнаружат, что тарелка выделяет немного тепла в холодные дни», – именно так мужчина прокомментировал проблемы со связью.  

Однако на все возмущения канадца пользователи ответили, что хозяин сам виноват в случившемся. Ведь спутниковая тарелка должна быть прикреплена к крыше, а не стоять на земле.  

Поэтому не нужно злиться на котиков – ими надо умиляться. Посмотреть на смешные фотографии царапающихся питомцев можно здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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