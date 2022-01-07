У 72-летней бабушки 19 титулов в жиме лёжа. Теперь она нацелилась на 20-й

72-летняя женщина может показаться обычным прохожим. Но только до тех пор, пока вы не узнаете, что она 19-кратная чемпионка мира по жиму лёжа. Как сообщает SoraNews24, в юности Чиёми Сава увлекалась софтболом, благодаря чему развила мышцы рук. Однако к 27 годам она стала работать буфетчицей, вышла замуж, родила двоих детей и начала вести совершенно спокойный образ жизни.

Фото: instagram.com/chiyomisawa

К 50 годам во время ежегодного осмотра у врача Сава узнала, что у неё лишний вес. Двадцать лет назад в Японии пользовалось популярностью ответвление аэробики, похожее на кикбоксинг – Тэ Бо. Чиёми пошла тренироваться и через некоторое время привлекла внимание тренера.

Фото: instagram.com/chiyomisawa

На одной из тренировок мужчина подошёл к Саве и предложил ей попробовать жим лёжа. Японка считала, что этот вид деятельности только для суровых и крепких парней, но решила проверить свои силы. И затем она подняла 50 килограммов, удивив всех, кто в это время решил посмотреть и посмеяться над полноватой женщиной. Вот так и началась история о великой Чиёми, которая в октябре 2020 года стала 19-кратной чемпионкой мира. Она выступала в категории 69-76 килограммов и сумела поднять 100 килограммов.

Фото: instagram.com/chiyomisawa

Самое забавное, что она чем-то напоминает наших бабушек, которые жалуются на спину и говорят, что этот год на даче для них точно станет последним, а потом они будут сидеть дома и вязать. Сава думала, что завяжет со спортом в 60 лет. Теперь же она нацелилась на 20-й чемпионат мира.

Фото: instagram.com/chiyomisawa