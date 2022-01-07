Детёныш тюленя преодолел более 480 километров, чтобы попасть в бар
Если вас в компании друзей просят рассказать реальную историю, которая звучит как шутка, то это именно то, что вам нужно. Серьёзно, кто поверит, что маленький тюлень окажется в баре, который находится примерно в 482 километрах от места обитания животного?
Как сообщает The Mirror, утром 41-летний менеджер бара Джон Джеффрис занимался своими обычными делами, когда к нему подошёл шеф-повар и заявил, что возле здания у них неожиданный посетитель – детёныш тюленя.
Фото: The Old Lock and Weir
Джон связался со службой защиты животных. Мужчине посоветовали осторожно отнести малыша обратно в воду. Джеффис так и сделал, помахал на прощание и спокойно пошёл дальше работать. Но через час малыш вернулся.
Фото: The Old Lock and Weir
Менеджер бара вновь связался со специалистами. В этот раз они лично приехали и выяснили, что это не просто какой-то непонятный тюлень, а Неаполь – зверёк, которого пометили ещё 21 июня 2021 года. В то время он весил около 30 килограммов, но путешествие его сильно вымотало – вес снизился до 14,8 килограмма.
Фото: The Old Lock and Weir
Выяснилось, что он чувствует себя неважно и не может словить достаточно рыбы, чтобы насытиться. Малыша забрали в заповедник, чтобы выхаживать.
Фото: The Old Lock and Weir
Узнав, что теперь с неожиданным гостем всё будет хорошо, Джон не смог удержаться от шутки, что тюлень просто захотел внести разнообразить свою жизнь, а потому приплыл пропустить стаканчик-другой горячительного напитка.
Фото: The Old Lock and Weir
Ранее мы рассказывали про другого любителя путешествовать. В Китае слон прошёл 190 километров и посетил несколько городов (здесь подробнее).