Детёныш тюленя преодолел более 480 километров, чтобы попасть в бар

Если вас в компании друзей просят рассказать реальную историю, которая звучит как шутка, то это именно то, что вам нужно. Серьёзно, кто поверит, что маленький тюлень окажется в баре, который находится примерно в 482 километрах от места обитания животного?

Как сообщает The Mirror, утром 41-летний менеджер бара Джон Джеффрис занимался своими обычными делами, когда к нему подошёл шеф-повар и заявил, что возле здания у них неожиданный посетитель – детёныш тюленя.