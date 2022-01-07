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Детёныш тюленя преодолел более 480 километров, чтобы попасть в бар

07 января 2022 16:44
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Если вас в компании друзей просят рассказать реальную историю, которая звучит как шутка, то это именно то, что вам нужно. Серьёзно, кто поверит, что маленький тюлень окажется в баре, который находится примерно в 482 километрах от места обитания животного?  

Как сообщает The Mirror, утром 41-летний менеджер бара Джон Джеффрис занимался своими обычными делами, когда к нему подошёл шеф-повар и заявил, что возле здания у них неожиданный посетитель – детёныш тюленя.  

Детёныш тюленя преодолел более 480 километров, чтобы попасть в бар-1

Фото: The Old Lock and Weir 

Джон связался со службой защиты животных. Мужчине посоветовали осторожно отнести малыша обратно в воду. Джеффис так и сделал, помахал на прощание и спокойно пошёл дальше работать. Но через час малыш вернулся.  

Детёныш тюленя преодолел более 480 километров, чтобы попасть в бар-4

Фото: The Old Lock and Weir 

Менеджер бара вновь связался со специалистами. В этот раз они лично приехали и выяснили, что это не просто какой-то непонятный тюлень, а Неаполь – зверёк, которого пометили ещё 21 июня 2021 года. В то время он весил около 30 килограммов, но путешествие его сильно вымотало – вес снизился до 14,8 килограмма.  

Детёныш тюленя преодолел более 480 километров, чтобы попасть в бар-7

Фото: The Old Lock and Weir 

Выяснилось, что он чувствует себя неважно и не может словить достаточно рыбы, чтобы насытиться. Малыша забрали в заповедник, чтобы выхаживать.  

Детёныш тюленя преодолел более 480 километров, чтобы попасть в бар-10

Фото: The Old Lock and Weir 

Узнав, что теперь с неожиданным гостем всё будет хорошо, Джон не смог удержаться от шутки, что тюлень просто захотел внести разнообразить свою жизнь, а потому приплыл пропустить стаканчик-другой горячительного напитка.  

Детёныш тюленя преодолел более 480 километров, чтобы попасть в бар-13

Фото: The Old Lock and Weir 

Ранее мы рассказывали про другого любителя путешествовать. В Китае слон прошёл 190 километров и посетил несколько городов (здесь подробнее).  

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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