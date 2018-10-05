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В Мексике тысячи оливковых черепах выползли на берег, чтобы оставить потомство

05 октября 2018 12:42
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Новости Мексики. Необычайное явление природы наблюдали посетители мексиканского пляжа Эскобилла. Тысячи оливковых черепах устремились к берегу, чтобы оставить потомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике тысячи оливковых черепах выползли на берег, чтобы оставить потомство-1

Этот пляж – основное место гнездования данного вида пресмыкающихся, потому он находится под охраной и надзором биологов.

Всех приплывающих черепах внимательно осматривают, освобождают от сетей и другого морского мусора. Несмотря на то что популяция этих пресмыкающихся с каждым годом растет, они все еще находятся под угрозой вымирания.

В Мексике тысячи оливковых черепах выползли на берег, чтобы оставить потомство-4

В Мексике тысячи оливковых черепах выползли на берег, чтобы оставить потомство-6

# Дикие животные # Фотофакт

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