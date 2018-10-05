В Мексике тысячи оливковых черепах выползли на берег, чтобы оставить потомство

Новости Мексики. Необычайное явление природы наблюдали посетители мексиканского пляжа Эскобилла. Тысячи оливковых черепах устремились к берегу, чтобы оставить потомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот пляж – основное место гнездования данного вида пресмыкающихся, потому он находится под охраной и надзором биологов.

Всех приплывающих черепах внимательно осматривают, освобождают от сетей и другого морского мусора. Несмотря на то что популяция этих пресмыкающихся с каждым годом растет, они все еще находятся под угрозой вымирания.