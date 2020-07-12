Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце
У всех иногда бывает тяжёлый день. Порой даже не иногда. Однако мы все продолжаем двигаться вперёд, потому что альтернативный вариант ещё хуже. И вот в такие непростые моменты хочется увидеть что-нибудь доброе, от чего станет тепло на душе. Мы собрали семь снимков, которые, вероятно, смогут сделать вас чуточку веселее.
Далматинец с сердечками вокруг глаз
Фото: reddit.com/user/romimor
Морковки, которые росли вместе
Фото: reddit.com/user/Gotthoms
Торт для попугая на его 1 день рождения
Фото: reddit.com/user/cuntycasserole
Друг подарил знакомой «аптечку» для борьбы с депрессией
«Плакать не стыдно». «Ты прекрасна». «Ты любима». «Плохие дни не стирают хорошие дни». «Ты не заслужила боль». «Лучше рисуй».
Фото: reddit.com/user/betnico
Кот с сердцем на шерсти и две игрушки в виде питомца
Фото: reddit.com/user/Midget_Beater2000
Спасение хомяков
Пожарные сделали маленькие кислородные маски, чтобы помочь 5 хомячкам, потерявшим сознание из-за дыма.
Фото: twitter.com/LaceyFireDist3
Цыплята в юбках
Фото: reddit.com/user/al_ab
Кстати, недавно мы собрали коллекцию фотографий, которые были сделаны очень вовремя.
Парочка из них весьма смешна и в то же время драматична – здесь подробнее.