Будет сложно сдержать улыбку. Показываем 7 фотографий, которые согревают сердце

У всех иногда бывает тяжёлый день. Порой даже не иногда. Однако мы все продолжаем двигаться вперёд, потому что альтернативный вариант ещё хуже. И вот в такие непростые моменты хочется увидеть что-нибудь доброе, от чего станет тепло на душе. Мы собрали семь снимков, которые, вероятно, смогут сделать вас чуточку веселее. Далматинец с сердечками вокруг глаз

Фото: reddit.com/user/romimor

Морковки, которые росли вместе

Фото: reddit.com/user/Gotthoms

Торт для попугая на его 1 день рождения

Фото: reddit.com/user/cuntycasserole

Друг подарил знакомой «аптечку» для борьбы с депрессией «Плакать не стыдно». «Ты прекрасна». «Ты любима». «Плохие дни не стирают хорошие дни». «Ты не заслужила боль». «Лучше рисуй».

Фото: reddit.com/user/betnico

Кот с сердцем на шерсти и две игрушки в виде питомца

Фото: reddit.com/user/Midget_Beater2000

Спасение хомяков Пожарные сделали маленькие кислородные маски, чтобы помочь 5 хомячкам, потерявшим сознание из-за дыма.

Фото: twitter.com/LaceyFireDist3

Цыплята в юбках

Фото: reddit.com/user/al_ab