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В Афинах +31, а в Риге +20 с кратковременным дождём – прогноз погоды в Европе

13 сентября 2025 16:50
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В Афинах +31, а в Риге +20 с кратковременным дождём – прогноз погоды в Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +21 градус. В Вене +20, пройдет дождь. В Риме ожидается +29, без существенных осадков. В Мадриде +31. В испанской столице малооблачно, без осадков.

В Афинах +31, а в Риге +20 с кратковременным дождём – прогноз погоды в Европе-4

В Болгарии переменная облачность, в дневные часы столбики термометров покажут +25. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +27. +31 будет отмечено в Афинах.

В Афинах +31, а в Риге +20 с кратковременным дождём – прогноз погоды в Европе-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +20 в дневные часы, пройдет небольшой дождь. В Вильнюсе +21, облачно с прояснениями. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +18. +23 в Киеве, переменная облачность, без осадков. В Москве +19, малооблачно.

# Погода

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