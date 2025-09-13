В Афинах +31, а в Риге +20 с кратковременным дождём – прогноз погоды в Европе

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Средний температурный показатель в Париже составит +21 градус. В Вене +20, пройдет дождь. В Риме ожидается +29, без существенных осадков. В Мадриде +31. В испанской столице малооблачно, без осадков.
В Болгарии переменная облачность, в дневные часы столбики термометров покажут +25. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +27. +31 будет отмечено в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +20 в дневные часы, пройдет небольшой дождь. В Вильнюсе +21, облачно с прояснениями. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +18. +23 в Киеве, переменная облачность, без осадков. В Москве +19, малооблачно.