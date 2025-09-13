От +17 до +23, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

Влияние обширного блокирующего антициклона с центром над средней Волгой, обеспечивающего длительный период дефицита осадков в республике, постепенно будет ослабевать. Ему на смену придут североатлантические циклоны. Смещаясь по северу Европы, они обусловят перемещение на территорию нашей страны, фронтальные разделы Западной Европы и более холодные воздушные массы. И если в начале недели кратковременные дожди вероятны по западу страны, то в середине они достигнут восточных рубежей Беларуси. Местами прогремят грозы. Это отразится и на температурном режиме. В ночные часы ожидается в основном от +8 до +15, днем от +17 до +23, по юго-востоку до +25.

Во второй половине недели воздушные потоки изменят направление на северо-западные, и республика окажется под влиянием активных фронтальных разделов и морских полярных воздушных масс, распространяющихся по циркуляции циклона с центром над верхней Волгой севера Европы. Кратковременные дожди сменятся в пятницу и субботу затяжными дождями. Сопровождаться они будут порывистым, временами сильным порывистым ветром. Температура воздуха приблизится к норме или будет ниже нее. В ночные часы ожидается от +6 до +13, днем от +12 до +18. В отдельных районах не выше +9 и +11. В выходные по юго-западу от +19 до +22.

Подробный прогноз по областям страны: