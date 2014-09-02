Виды на Анды и городской пейзаж Ла-Паса - такое окружение предлагает самый высокогорный скейтборд-парк в мире. Построили его на площади в 1400 квадратных метров всего за месяц 100 волонтёров из 17 стран мира. Сегодня в это место еженедельно приезжают тысячи любителей экстремального скейтбординга. Это первый подобный парк в Боливии, который отвечает международным стандартам.

Власти города тоже внесли свою лепту - около 70 тысяч долларов на строительные материалы. А волонтёры из разных стран мира вносили свои идеи по дизайну. Например, скейтбордисты из Японии предложили сделать одну из рамп в виде горы Фудзиямы.

Парк построен в бедном районе. Это позволяет многим местным жителям занять свой досуг чем-то полезным.

При этом сюда приезжают и многие профессионалы, что даёт возможность новичкам продвигаться быстрее.

Как ожидается, в будущем парк будут расширять.