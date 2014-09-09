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В Японии появился свой Бэтмен

09 сентября 2014 08:14
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В обычной жизни это - 41-летний сварщик из японского города Тиба. Но его имя покрыто тайной. Периодически он переодевается в костюм Бэтмена и колесит по улицам города на трёхколёсном Бэтподе. Называет он себя Тибэтмен, от названия города Тиба. А своё средство передвижения - Тибэтпод. Несмотря на невероятное внешнее сходство с героем знаменитых комиксов, японский аналог Бэтмена не ставит своей целью борьбу с преступностью. По его словам, главная его задача - вызывать на лицах людей улыбки. И, похоже, это у него получается. 

Свой модифицированный трёхколёсный мотоцикл Тибэтмен сделал сам. Это ему обошлось почти в 6 тысяч долларов. 

Особую популярность в городе и в Японии в целом Тибэтмен завоевал после того, как видео с его поездкой по шоссе появилось на YouTube. 

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное # Утро. Вокруг света # Малика Джумаева

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