В Японии появился свой Бэтмен

В обычной жизни это - 41-летний сварщик из японского города Тиба. Но его имя покрыто тайной. Периодически он переодевается в костюм Бэтмена и колесит по улицам города на трёхколёсном Бэтподе. Называет он себя Тибэтмен, от названия города Тиба. А своё средство передвижения - Тибэтпод. Несмотря на невероятное внешнее сходство с героем знаменитых комиксов, японский аналог Бэтмена не ставит своей целью борьбу с преступностью. По его словам, главная его задача - вызывать на лицах людей улыбки. И, похоже, это у него получается.

Свой модифицированный трёхколёсный мотоцикл Тибэтмен сделал сам. Это ему обошлось почти в 6 тысяч долларов.

Особую популярность в городе и в Японии в целом Тибэтмен завоевал после того, как видео с его поездкой по шоссе появилось на YouTube.