Популяция тигров в Индии с 2010 года выросла на 30%. Об этом сообщил индийский министр охраны окружающей среды. Данные были получены после переписи хищных кошек в рамках правительственной программы «Проект тигр».

В настоящее время численность тигров на планете сокращается. Хищники вымирают из-за утраты мест обитания и часто становятся жертвами браконьеров. Тигриные кости, когти и мех до сих пор пользуются большим спросом в Китае. Из них там изготовляют лекарственные средства и продают на «чёрном рынке», несмотря на то, что это запрещено законом. Индийская программа «Проект тигр» была запущена ещё в 1973 году под патронажем премьер-министра Индиры Ганди. Специальные отряды лесничих защищают тигров от браконьеров, спасают осиротевших тигрят. Лесничим также помогают волонтёры. Есть и другая проблема, связанная с тиграми. Из-за сокращения ареала они часто забредают в населённые пункты и нападают на людей. Экологи намерены исправлять и эту ситуацию.

По данным Всемирного фонда дикой природы, за последние 100 лет мир потерял 97% тигров. В начале прошлого века их насчитывалось почти 100 тысяч особей.