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Песня Тейлор Свифт Shake It Off прославила полицейского из США

03 февраля 2015 10:48
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В США бешеную популярность набрала песня Shake It Off Тейлор Свифт. Как оказалось, стражи порядка тоже не могут устоять перед ней. К примеру, Джефф Дэвис, видео которого стало настоящим хитом на YouTube, набрав всего за пару дней почти десять миллионов просмотров.

А ведь утро мастера-капрала Джеффа Дэвиса было самым обычным. Он сел в патрульную машину и по уставу включил видеорегистратор. В этот момент по радио заиграла песня Shake It Off. Сначала он подпевает робко и скромно, хоть и заметно, что знает слова наизусть. А уже через минуту он во всю танцует, качает головой и шикарно пародирует бек-вокал Тейлор Свифт.

 

# Полиция в США # Фотофакт # калейдоскоп # Это интересно # Малика Джумаева

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