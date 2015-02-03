Песня Тейлор Свифт Shake It Off прославила полицейского из США

В США бешеную популярность набрала песня Shake It Off Тейлор Свифт. Как оказалось, стражи порядка тоже не могут устоять перед ней. К примеру, Джефф Дэвис, видео которого стало настоящим хитом на YouTube, набрав всего за пару дней почти десять миллионов просмотров.



А ведь утро мастера-капрала Джеффа Дэвиса было самым обычным. Он сел в патрульную машину и по уставу включил видеорегистратор. В этот момент по радио заиграла песня Shake It Off. Сначала он подпевает робко и скромно, хоть и заметно, что знает слова наизусть. А уже через минуту он во всю танцует, качает головой и шикарно пародирует бек-вокал Тейлор Свифт.