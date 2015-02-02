Berlin Fashion Week — открытие Недели Моды в Берлине

Австрийский дизайнер Лена Хошек представила моду 50-х годов, колготки sisi при этом выступили настоящей классикой, удачно подчеркнув ножки моделей.

Большое внимание привлекает приятная цветовая гамма, состоящая из красного, серого, бежевого, оранжевого, оливкового, бордового и черного. Также стоит отметить красивые платья и оригинальный принт.

Женственные платья, французский шансон, красочное прошлое и приглушенные цвета... По классическим и элегантным платьям, аксессуарам и прическам можно заметить, что Лена Хошек черпала свое вдохновение с ретро стиля.