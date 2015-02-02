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Berlin Fashion Week — открытие Недели Моды в Берлине

02 февраля 2015 09:15
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Австрийский дизайнер Лена Хошек представила моду 50-х годов, колготки sisi при этом выступили настоящей классикой, удачно подчеркнув ножки моделей.  

Большое внимание привлекает приятная цветовая гамма, состоящая из красного, серого, бежевого, оранжевого, оливкового, бордового и черного. Также стоит отметить красивые платья и оригинальный принт. 

Женственные платья, французский шансон, красочное прошлое и приглушенные цвета... По классическим и элегантным платьям, аксессуарам и прическам можно заметить, что Лена Хошек черпала свое вдохновение с ретро стиля.

# Фотофакт # Мировая мода # Дизайн # калейдоскоп # Малика Джумаева

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