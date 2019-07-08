В июле ей бы исполнилось 45 лет. Жизнь Жанны Фриске в 15 фотографиях

8 июля Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет. Смерть звезды стала трагедией для ее семьи, друзей и фанатов. Певица скончалась после двухлетней борьбы с неизлечимой болезнью.

Жанна Фриске узнала о том, что больна раком, когда была беременна. Умерла певица 15 июня 2015 года. У Жанны остался двухлетний сын Платон, его воспитанием занимается отец, Дмитрий Шепелев.

Родители и друзья Жанны вспоминают ее как активного и позитивного человека, от нее исходило добро. Певица была очень открытой и часто общалась с фанатами, с радостью отвечала на их вопросы.

В одном из интервью Жанна поделилась своими жизненными принципами.

«Пока ты веришь в чудеса, они сбываются» (подробнее здесь).

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