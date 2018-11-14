Екатерина Фурцева: 5 фактов из жизни советской царицы

О многих ярких личностях говорят – человек своего времени. Екатерина Фурцева, которую мы вспоминаем в канун ее дня рождения (24 ноября 1910 года), из них. Её активная жизнь прошла в эпоху Сталина – Хрущева – Брежнева. Она была, без преувеличения, самой известной женщиной в СССР. Ее даже называли «Екатериной Великой». История простой швеи из провинциального городка, взошедшей на вершину государственной власти, восхищала многих. При этом одни ее любили, другие презирали. Но никто не оспаривал тот факт, что Фурцева была Личностью. Мы собрали из разных источников информацию о ней и предлагаем 5 фактов из жизни.

1. Карьера. Девочка росла в простой рабочей семье, была умненькой и энергичной. В школе вступила в комсомол, после окончания пошла швеей на ткацкую фабрику в родном городе Вышний Волочек Тверской губернии. Там старшие товарищи ее активность оценили и отправили на комсомольскую работу. За 10 лет Фурцева от секретаря провинциального райкома доросла до сотрудника ЦК ВЛКСМ. Одновременно окончила институт. В годы войны и после она шла в гору уже по партийным кабинетам Москвы, а позже ее избрали секретарем ЦК КПСС. С 1960 по 1974 год Екатерина Фурцева работала министром культуры СССР.

2. За что уважали. Фурцева всегда старалась. И для самоутверждения, и для начальства, и для общества. Старалась все делать так, как понимала. За многое она заслужила благодарность. При ней были созданы Театр эстрады, концертный зал «Россия», театр на Таганке и цирк на Вернадского. По инициативе министра впервые был проведен Международный конкурс пианистов им. Чайковского, построены новое здание МХАТа, монумент в честь победы России в войне 1812 года. Ее заслуга – выставки в Москве работ Шагала, Рериха и французских импрессионистов, портрета Моны Лизы. Привозили в СССР сокровища гробницы Тутанхамона, шедевры Дрезденской картинной галереи. Проводились гастроли оркестра Бенни Гудмена, Ива Монтана и Симоны Синьоре. Наши артисты тоже много выезжали за рубеж. Если бы не Фурцева, возможно, не возглавили бы ведущие театры страны Григорович, Эфрос, Гончаров, Табаков, Ефремов, Захаров. Она их ценила, защищала от цензуры и поддерживала. В одном из интервью наш «песняр» Леонид Борткевич вспоминал: «Фурцева была прекрасная женщина, интеллигентная, красивая, она не была похожа на чиновника. С ней можно было выпить коньячку, поговорить о театрах…» Юрий Никулин рассказывал, что только благодаря вмешательству Фурцевой кинокомедия «Кавказская пленница» вышла в прокат. Фильм хотела запретить цензура.

3. «Кухарка, управляющая государством». Некоторые и так называли Екатерину Фурцеву. Ее обвиняли в непонимании некоторых сфер искусства, стремлении влиять на культуру административными методами; в том, что не терпела возражений. А то, что было ей не совсем понятно, всемогущий министр предпочитала запрещать. Из-за нелюбви Фурцевой к молодежным музыкальным течениям 60-х годов в СССР не состоялись гастроли популярных в то время английских групп «The Beatles» и «Rolling Stones». «Кухарка» запретила, несмотря на то, что советская молодежь уже «заболела» их песнями. А, может, потому и запретила. Это по ее указанию перед Мстиславом Растроповичем и Галиной Вишневской закрывались двери всех концертных залов страны. Великие, но опальные артисты вынуждены были эмигрировать. Так «кухарка» расправилась с ними за то, что на своей даче прятали от КГБ Александра Солженицына. Спектакль «Живой» режиссера Юрия Любимова по повести Бориса Можаева лично Фурцева запретила ставить в театре на Таганке. Повесть эта о маленьком человеке Фёдоре Кузькине, который борется с колхозным начальством за справедливость. Разве советскому зрителю может такое понравиться!

4. Личная жизнь министра. Когда Фурцеву отправили учиться на курсы, она познакомилась и вышла замуж за летчика Петра Биткова. С первых дней войны тот пошел на фронт, а Катя родила дочь. Воспитание ребенка она доверила маме, которую вызвала в Москву, а сама продолжила ответственную партийную жизнь. По возвращении мужа с фронта из-за дочери в семье произошел конфликт, и молодые родители расстались. В 1956 году Фурцева с благословения Хрущева выходит замуж за посла СССР в Чехословакии (а позднее – замминистра иностранных дел) Николая Фирюбина. Но и этот брак стал полным разочарованием. Дипломату нравилось ходить «налево». И вот к чему пришло: у дочери своя семья, мама умерла, надежного и любящего мужика в доме нет. О-ди-но-че-ство!

5. Конец. Екатерины Фурцевой не стало в ночь на 25 октября 1974 года. Говорили, что она в последнее время впадала в депрессии, выпивала. Чувство одиночества и неприятности на работе загнали женщину в тупик. Существуют две версии ее кончины. Первая - официальная: острая сердечная недостаточность. Вроде бы выпила и приняла горячую ванну, что и стало причиной. Вторая – приняла горсть таблеток. Как это случилось на самом деле, мы не знаем.

Мы про такие вещи никогда ничего не знаем.

Ваш В.Д.