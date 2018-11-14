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Уже минус 40 кг: актёр Александр Семчев отказался от булок

14 ноября 2018 07:58
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Новости России. 49-летний российский актёр Александр Семчев похудел на 40 кг. Артисту пришлось отказаться от булок.  

В середине октября Вячеслав Манучаров разместил в Instagram фотографию с значительно постройневшим Семчевым. Пользователи соцсетей забеспокоились, что у актёра проблемы со здоровьем.  

Уже минус 40 кг: актёр Александр Семчев отказался от булок-1

Фото: instagram.com/manucharov  

Как сообщает СтарХит, волнения оказались напрасны. Александр рассказал, что целенаправленно сбрасывает вес. Актёр отказался от булок и жареного. Теперь мужчина старается питаться правильно, а сам приём пищи разбил на несколько подходов маленькими порциями.  

«Ещё в борьбе с моим запущенным ожирением важны витамины. Их получаю из свежих овощей и фруктов», – уточнил Семчев.  

Артист худеет самостоятельно, без помощи специалистов. Он изучил специальную литературу, сам составил для себя диету.  

Стоит отметить, что обычно вес Александра составлял около 180-200 кг.  

Уже минус 40 кг: актёр Александр Семчев отказался от булок-4

Летом этого года в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ Александр Семчев рассказал о чём жалеет, что бы изменил, если бы мог, и своей автомобильной коллекции.  

«Я стараюсь не актёрствовать в жизни» (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Александр Семчев # Вячеслав Манучаров

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