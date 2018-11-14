Уже минус 40 кг: актёр Александр Семчев отказался от булок

В середине октября Вячеслав Манучаров разместил в Instagram фотографию с значительно постройневшим Семчевым. Пользователи соцсетей забеспокоились, что у актёра проблемы со здоровьем.

Новости России. 49-летний российский актёр Александр Семчев похудел на 40 кг. Артисту пришлось отказаться от булок.

Как сообщает СтарХит, волнения оказались напрасны. Александр рассказал, что целенаправленно сбрасывает вес. Актёр отказался от булок и жареного. Теперь мужчина старается питаться правильно, а сам приём пищи разбил на несколько подходов маленькими порциями.

«Ещё в борьбе с моим запущенным ожирением важны витамины. Их получаю из свежих овощей и фруктов», – уточнил Семчев.

Артист худеет самостоятельно, без помощи специалистов. Он изучил специальную литературу, сам составил для себя диету.

Стоит отметить, что обычно вес Александра составлял около 180-200 кг.