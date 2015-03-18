В честь Фрэнка Синатры открыли выставку

В честь знаменитого американского певца и актёра Фрэнка Синатры в Нью-Йорке открылась выставка. Она посвящена 100-летию со дня его рождения, и называется «Синатра: американский идол». На экспозиции представлены фотографии, вещи и музыкальные инструменты Синатры, рассказывающие о его жизни с самого раннего детства и до смерти.

Экспонаты также включают несколько наград Синатры, его знаменитую шляпу и очки.

Фрэнк Синатра девять раз становился лауреатом премии «Грэмми», а песни в его исполнении вошли в классику эстрады. Он также был успешным актёром и снялся в более чем 60 кинокартинах. В его копилке - множество наград, включая «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, «Золотые глобусы» и премии Гильдии киноактёров США. В Нью-Йорке выставка будет проходить до 4 сентября, после чего переедет в Лос-Анджелес.