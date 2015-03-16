Военная мода Британии: платья из парашютов

Как одевались женщины в Великобритании во время Второй мировой войны, и какие трудности преодолевали в поисках необходимого материала? Обо всем этом рассказывает новая экспозиция, которая 5 марта открылась в Имперском военном музее Лондона. Посетители выставки могут увидеть дамские сумки, которые изначально были сделаны для переноски противогазов, или браслеты, которые, как предполагается, изготавливали из обломков разбившихся немецких самолётов. Куратор выставки говорит, что в те времена многие текстильные фабрики переквалифицировались в оружейные. Одежды стало намного меньше. Таким образом женщины начали проявлять чудеса креативности.

На выставке также представлены костюмы для военной тревоги - это были плотные комбинезоны, которые можно было быстро надеть среди ночи во время бомбёжки.

Чтобы научить британцев более рационально относиться к вещам, власти даже выпускали специальные брошюры. В них они рассказывали, как сшить что-то из подручных материалов.