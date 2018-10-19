«Я очень горжусь Беларусью». Белорусы завоевали 9 медалей на ЮОИ в Буэнос-Айресе

Новости Беларуси. В Буэнос-Айресе завершились III Юношеские Олимпийские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если кратко подвести итоги Игр в столице Аргентины, то наша команда выступила достаточно успешно, завоевав девять медалей: два золота, три серебра и четыре бронзы.

Флаг на церемонии закрытия доверили нести Артему Колосову – в активе этого дзюдоиста две золотые медали.

Артем Колосов, двукратный чемпион III летних Юношеских Олимпийских игр:

Я очень горжусь Беларусью. Спасибо всем тем, кто поддерживал нас. Мы очень любим вас.

В завершении церемонии закрытия олимпийский флаг был передан представителям Сенегала, где в 2022 году пройдут IV Летние юношеские Олимпийские игры.