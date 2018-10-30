Гороскоп на ноябрь: Львы запоют, у Стрельцов – хандра

Астрологов, согласитесь, не всегда можно понять. Гороскопы бывают настолько запутанными, что, читая их, забываешь, кто ты по знаку Зодиака и что с тобой было вчера. Тем не менее, любопытства ради иногда полезно поразмышлять о том, что тебе стоит делать завтра, а от чего воздержаться.

Например, Овнам в ноябре астрологи советуют вести себя тихо. Они считают, что Вас будет тянуть на приключения, финансовые авантюры, экстрим. Поэтому держитесь подальше от дорогих покупок, путешествий в опасные места. Не послушаете – навредите своей карьере, поругаетесь с близким человеком. Лучше в этом месяце не активничать, поберечь здоровье, нервы и просто отдохнуть от планов и забот.

У Тельцов напряженный месяц. Надо присмотреться к своему ближайшему окружению. Есть вероятность, что кто-то невзначай Вас подставит. Кто бы это мог быть? Но не будьте слишком подозрительны, иначе это могут заметить, и дружба накроется медным тазом. Постарайтесь отложить на будущее важные решения и дела – сейчас результата не будет. Если всякие Ваши хлопоты окажутся бесполезными, не раздражайтесь, а то можете, не дай Бог, заболеть.

Чем дальше, тем, беспокойнее. Близнецам вообще хоть на Луне прячься. Звезды говорят о подстерегающих проблемах на работе и дома. Никому не навязывайте свою точку зрения: не прокатит. Наоборот, можете породить конфликт, споры в семье, разлад отношений с партнерами. Казалось бы, сбежать бы от такого напряга на отдых с хорошей компанией, развлечься. Но опять-таки астрологи против. Тупик какой-то. Но Вы держитесь!

Ракам повезло. У них не так все мрачно. И хотя важное что-то делать не рекомендуется, пришла удачная пора заняться мелочами. Без них ведь тоже не проживешь. Говорят, Вы во многом преуспеете, если наберете в магазинах всяких симпатичных безделушек и займетесь обновлением домашнего интерьера. Гости это оценят, будут Вас хвалить и восторгаться умением жить комфортно. Может, это не совсем так, но слышать приятно, правда же?

Я как раз-таки Лев, и уже в годах. Но, к сожалению, ничего не понял о своем ноябрьском существовании. Звезды прочат переезд, а никуда вообще-то не собираюсь. Какие-то кардинальные перемены дома. Этот прогноз меня настораживает. Астрологи уверены, что в ноябре я начну петь. Но с чего вдруг? Моя рассеянность (никогда этим не страдал!) приведет к финансовым убыткам. Пишут, что сейчас хорошее время для общения с детьми и любимым человеком. И тут же: не расслабляйтесь, домочадцы могут вас обмануть! Словом, без бутылки не разберешься. Да, чуть не забыл: Львам в ноябре пить не советуют. Специально все так закрутили, что ли?

Девы должны быть весьма довольны ноябрьским гороскопом. Все сложится гармонично. Звезды сверху обещают удачи. Вас будут любить. Вас никто не проведет вокруг пальца. Не будет конфликтов. Никакого застоя ни в мыслях, ни в планах. Хорошее время для ухода за своим телом. Шопинг будет радовать. Неужели все так гладко? Возможно, если не планировать серьезные финансовые сделки.

Весам в этом ноябре, пожалуй, лучше всех. Все домашние задачи порешают, в счастье искупаются, найдут то, что долго искали. Трудом своим принесут пользу всему прогрессивному человечеству. От этого мир и покой в душе. В дополнение ко всем этим радостям жизни – попытка избавиться от вредных привычек. А вот чем закончится эта затея – звезды молчат. Не хотят рисковать своим пророческим имиджем.

Скорпиону прогнозируют перемены. Во-первых, должно улучшиться материальное положение. А, тут угадали: если Вы пенсионер, то, как известно, с 1 ноября ветеранам труда увеличен размер пенсии. Если еще молоды, – звезды не объясняют происхождение будущего богатства. Остается только надеяться. Во-вторых, несколько поменяется круг Ваших друзей и знакомых. Есть поговорка «Старый друг лучше новых двух». У Вас может случиться наоборот: новый знакомый станет другом, надежнее прежних. Так предполагают астрологи.

Стрельцы будут подвержены внешним влияниям. Их спокойной жизни будут мешать экстремальные ситуации, проблемы в обществе, события в стране и мире. Уж насколько серьезно, по гороскопам не видно. Ну, вряд ли ураган в Калифорнии выведет из трудового энтузиазма Стрельца-белоруса. Это что-то звезды затемнили. Другое дело – астрологи предвидят у Стрельцов временную осеннюю хандру, нежелание заниматься важной работой. Считают, что им в ноябре будет хотеться махнуть на все рукой и просто отдохнуть.

Если Овнам посоветовали не высовываться, то Козерогам, напротив, прописана активность. Самое время пробовать себя в чем-то новом, если, конечно, Вы задумывались об этом раньше. Причем, надо будет проявлять осторожную настойчивость, чтобы добиться цели. Звезды утверждают, что Вы в ноябре даже можете заняться литературной деятельностью. Правда, никто не объясняет, до какой степени. Но чем черт не шутит. Ведь такой же Козерог, Александр Сергеевич Грибоедов, стал всемирно известным как автор одной пьесы «Горе от ума». Так что пофантазируйте, но не поддавайтесь чужому влиянию!

Не все просто у Водолея. Ему обещают суету, метания между белым и черным, между «да» и «нет». Тут и домашние дела, и на работе, и деньги. Стремясь выбрать что-то среднее, Вы можете оказаться у разбитого корыта. Так что не надо спешить с выводами. Есть даже весьма прямолинейные предсказания – о смене работы. С другой стороны, Вам повезет встретить новых людей – с высоким интеллектом и чувством юмора. С ними Водолеям якобы будет интересно.

Начало месяца для Рыб – беззаботное время. Живите, как Вам удобно! Заводите новые знакомства, развлекайтесь, читайте книги, изучайте философию или даже китайский язык. Вам понравится такой образ жизни. Окружающие Рыб люди тоже будут довольны. Однако имейте в виду: вторая половина ноября потребует от Вас аккуратности во всем. О Вашем поведении может появиться немало слухов и сплетен. Не принимайте важных решений, так как наделаете ошибок. По крайней мере, так складываются звезды.

В.Д.