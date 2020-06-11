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Смотровая площадка у Свислочи и ремонт у медведицы Нюры. Что нового появится в Минском зоопарке

11 июня 2020 11:36
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Что нового появится в Минском зоопарке, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Каждое утро и вечер поливаются вольеры». Как животных спасают от жары в Минском зоопарке

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Сейчас большинство животных переехало в летние вольеры, более просторные, светлые, животные получают витамин D натуральный. Сейчас проходит переезд таких теплолюбивых животных, как вандеру, полосатые мангусты. На этой неделе пересадят обезьян, попугаев. К концу недели уже все переселятся в летние свои жилища.

Смотровая площадка у Свислочи и ремонт у медведицы Нюры. Что нового появится в Минском зоопарке-1

Какие ещё новости в зоопарке, как будет проходить это лето?

Ирина Климчук:
Сейчас, что касается благоустройства животных, заканчивается реконструкция вольеров обезьян, теплые домики для львинохвостых макак. Началась уже реконструкция вольера нашей медведицы Нюры на старой территории старого вольера. К концу лета надеемся, что она закончится, и Нюра переедет в отремонтированную квартиру.

Смотровая площадка у Свислочи и ремонт у медведицы Нюры. Что нового появится в Минском зоопарке-4

Такой масштабный проект по реконструкции будет начинаться впереди, надеемся, что до конца года завершится, – это околоводная тропа, которая располагается между минским зоопарком и рекой Свислочь. Сейчас там будут убираться старые опоры, демонтироваться, встраиваться новые современные технологии. Будет смотровая площадка, куда смогут наши посетители подняться и понаблюдать за околоводной и водной фауной, большая коллекция околоводных птиц.  

# Зоопарк # калейдоскоп # Ирина Климчук # Фотофакт # Зоопарк

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