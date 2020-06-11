Смотровая площадка у Свислочи и ремонт у медведицы Нюры. Что нового появится в Минском зоопарке
Что нового появится в Минском зоопарке, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
«Каждое утро и вечер поливаются вольеры». Как животных спасают от жары в Минском зоопарке
Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
Сейчас большинство животных переехало в летние вольеры, более просторные, светлые, животные получают витамин D натуральный. Сейчас проходит переезд таких теплолюбивых животных, как вандеру, полосатые мангусты. На этой неделе пересадят обезьян, попугаев. К концу недели уже все переселятся в летние свои жилища.
Какие ещё новости в зоопарке, как будет проходить это лето?
Ирина Климчук:
Сейчас, что касается благоустройства животных, заканчивается реконструкция вольеров обезьян, теплые домики для львинохвостых макак. Началась уже реконструкция вольера нашей медведицы Нюры на старой территории старого вольера. К концу лета надеемся, что она закончится, и Нюра переедет в отремонтированную квартиру.
Такой масштабный проект по реконструкции будет начинаться впереди, надеемся, что до конца года завершится, – это околоводная тропа, которая располагается между минским зоопарком и рекой Свислочь. Сейчас там будут убираться старые опоры, демонтироваться, встраиваться новые современные технологии. Будет смотровая площадка, куда смогут наши посетители подняться и понаблюдать за околоводной и водной фауной, большая коллекция околоводных птиц.