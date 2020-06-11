Смотровая площадка у Свислочи и ремонт у медведицы Нюры. Что нового появится в Минском зоопарке

Что нового появится в Минском зоопарке, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Каждое утро и вечер поливаются вольеры». Как животных спасают от жары в Минском зоопарке Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

Сейчас большинство животных переехало в летние вольеры, более просторные, светлые, животные получают витамин D натуральный. Сейчас проходит переезд таких теплолюбивых животных, как вандеру, полосатые мангусты. На этой неделе пересадят обезьян, попугаев. К концу недели уже все переселятся в летние свои жилища.

Какие ещё новости в зоопарке, как будет проходить это лето? Ирина Климчук:

Сейчас, что касается благоустройства животных, заканчивается реконструкция вольеров обезьян, теплые домики для львинохвостых макак. Началась уже реконструкция вольера нашей медведицы Нюры на старой территории старого вольера. К концу лета надеемся, что она закончится, и Нюра переедет в отремонтированную квартиру.