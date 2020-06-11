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Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье

11 июня 2020 09:18
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На Полесье испокон веков разливались медовые реки, и по сей день здесь живет бортничество. Домики для пчел делали прямо в дуплах или в специальных колодах – бортьях. Вешали их высоко над землей на добротные дубы-сосны, чтобы медведям и злодеям неповадно было.

Андрей Чубчик, бортник:
Видите, место хорошее, чтобы была и тень в жару, и свет был, тепло. И липа медоносит, и цветы разные. Пчела знает, где собирать.

Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье-1

У Андрея Ивановича на пенсии проснулись гены. К дедовым колодам добавил своих и начал постигать ремесло. Ульи для пчел оборудовал даже в саду. Пространство позволяет. Шутит, что осталось только бороду отпустить.

Сколько там пчел, много живет?

Андрей Чубчик:
Полноценная рабочая семья 20-25 тысяч. У них все по иерархии. Есть охрана, есть, которые матку кормят, есть трутни, которые охраняют, воду носят.

Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье-3

Урожай зависит от погоды, медоноса, здоровья семьи, но больше всего от трудолюбивого хозяина. Для другого «полосатые» танцевать не станут. Решить жилищный вопрос Ивановичу помогают дедовы инструменты.  

Андрей Чубчик:
Инструмент называется пешня. Вот колодка – заготовка, 12 шириной и длиной 50-60 см, вырезается пилой и все.  

Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье-5

Человек-эпоха. Иван Емельянович – заслуженный тракторист, охотник и бортник Глушковичей. В свои 93 он щедр на секреты и угощения. Лазбени полны лесного десерта, а во дворе настоящий этнографический музей.

Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье-7

У вас есть какие-то секреты, чтобы пчелы себя хорошо чувствовали?

Иван Бурлевич, бортник:
Наверное, нет. Работа только.

Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье-9

У Василия Ивановича, помимо лесных плантаций, есть и пасека во дворе. Контролировать рамочные ульи, конечно, проще. Но здесь идет подкормка сиропом, а в лесу все натуральное. Да и выбор там трав огромный, в отличие от полевого. Это как малина лесная и садовая. Причем у каждой семьи свой запах.

Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье-11

Особенно хорош медок с малосольными огурчиками и иван-чаем.

Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье-13

Василий Шкадун, бортник:
Два случая было, когда удирал просто от них, залез без ничего, они как дали, только открыл, все бежал, на ходу раздевался.

Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье-15

Правда, концерты для хозяев – редкость, а вот от чужаков пчелы не любят резких запахов и движений. Только за прошлый год Василий Иванович собрал больше двухсот литров целебного нектара. Сезон начинается по весне, когда чистят еловыми ветками колоды и заканчивается по осени с первыми заморозками, когда собирают урожай. Но наблюдать нужно и зимой. Черный дятел и куница разоряют колоды.

Андрей Чубчик:
До этой колодки оставляешь все им на зиму, чтобы перезимовали, достаточно корма, не надо жадничать. Подлечиваем, это уже осенью смотришь. Есть такие пластины, специально в веткиосках продаются от варикоза, от поноса, от клеща, у пчелы много болезней.

Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье-17

Конечно, «осенний оброк» для пчел – это стресс. Поэтому разжигают дымарь, издавна им успокаивали рой. Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву земле-матушке. Традиции полешуки берегут, пекут пампушки на меду и делают целебные настойки на прополисе. Оттого столько долгожителей.

Андрей Чубчик:
Утром натощак полезно очищенные грецкие орехи с медом, с чаем тоже, только лучше не растворять мед в чае, потому что мед теряет качество при температуре 40 градусов и выше, лучше вприкуску. Он полезный, для зубов полезный воск.

Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье-19

Колоритный промысел в XXI веке не проиграл конкуренцию пасекам. Посмотреть на полесскую диковинку приезжают со всего мира. А в соседних Симаничах даже устраивают медовый фестиваль. Молодежь с энтузиазмом перенимает старинное ремесло и обустраивает в лесу пчелиные фермы. А значит, бортничество будет жить долго. И бизнеса здесь не делают, это больше для души.

# Год малой родины # Анастасия Макеева # Белорусские традиции

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