Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву. Как сохраняют традиции бортничества на Полесье

На Полесье испокон веков разливались медовые реки, и по сей день здесь живет бортничество. Домики для пчел делали прямо в дуплах или в специальных колодах – бортьях. Вешали их высоко над землей на добротные дубы-сосны, чтобы медведям и злодеям неповадно было. Андрей Чубчик, бортник:

Видите, место хорошее, чтобы была и тень в жару, и свет был, тепло. И липа медоносит, и цветы разные. Пчела знает, где собирать.

У Андрея Ивановича на пенсии проснулись гены. К дедовым колодам добавил своих и начал постигать ремесло. Ульи для пчел оборудовал даже в саду. Пространство позволяет. Шутит, что осталось только бороду отпустить. Сколько там пчел, много живет? Андрей Чубчик:

Полноценная рабочая семья 20-25 тысяч. У них все по иерархии. Есть охрана, есть, которые матку кормят, есть трутни, которые охраняют, воду носят.

Урожай зависит от погоды, медоноса, здоровья семьи, но больше всего от трудолюбивого хозяина. Для другого «полосатые» танцевать не станут. Решить жилищный вопрос Ивановичу помогают дедовы инструменты. Андрей Чубчик:

Инструмент называется пешня. Вот колодка – заготовка, 12 шириной и длиной 50-60 см, вырезается пилой и все.

Человек-эпоха. Иван Емельянович – заслуженный тракторист, охотник и бортник Глушковичей. В свои 93 он щедр на секреты и угощения. Лазбени полны лесного десерта, а во дворе настоящий этнографический музей.

У вас есть какие-то секреты, чтобы пчелы себя хорошо чувствовали? Иван Бурлевич, бортник:

Наверное, нет. Работа только.

У Василия Ивановича, помимо лесных плантаций, есть и пасека во дворе. Контролировать рамочные ульи, конечно, проще. Но здесь идет подкормка сиропом, а в лесу все натуральное. Да и выбор там трав огромный, в отличие от полевого. Это как малина лесная и садовая. Причем у каждой семьи свой запах.

Особенно хорош медок с малосольными огурчиками и иван-чаем.

Василий Шкадун, бортник:

Два случая было, когда удирал просто от них, залез без ничего, они как дали, только открыл, все бежал, на ходу раздевался.

Правда, концерты для хозяев – редкость, а вот от чужаков пчелы не любят резких запахов и движений. Только за прошлый год Василий Иванович собрал больше двухсот литров целебного нектара. Сезон начинается по весне, когда чистят еловыми ветками колоды и заканчивается по осени с первыми заморозками, когда собирают урожай. Но наблюдать нужно и зимой. Черный дятел и куница разоряют колоды. Андрей Чубчик:

До этой колодки оставляешь все им на зиму, чтобы перезимовали, достаточно корма, не надо жадничать. Подлечиваем, это уже осенью смотришь. Есть такие пластины, специально в веткиосках продаются от варикоза, от поноса, от клеща, у пчелы много болезней.

Конечно, «осенний оброк» для пчел – это стресс. Поэтому разжигают дымарь, издавна им успокаивали рой. Расстилают перед деревом покрывало с хлебом-салом и читают молитву земле-матушке. Традиции полешуки берегут, пекут пампушки на меду и делают целебные настойки на прополисе. Оттого столько долгожителей. Андрей Чубчик:

Утром натощак полезно очищенные грецкие орехи с медом, с чаем тоже, только лучше не растворять мед в чае, потому что мед теряет качество при температуре 40 градусов и выше, лучше вприкуску. Он полезный, для зубов полезный воск.