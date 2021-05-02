Ресторан вынужденно устроил перерыв. И вы будете смеяться, когда узнаете причину

В жизни всегда есть непредвиденные обстоятельства, которые могут внести существенные изменения в планы. И иногда бывают довольно забавные ситуации.

Как сообщает World of buzz, один из ресторанов в Ханчжоу был вынужден на один день прекратить свою работу. Сразу несколько сотрудников ресторана написали начальнику, что не смогут выйти. Дело в том, что в Ханчжоу приезжает много туристов из Малакки.

«Привет, босс! Я, Х и Х не можем выйти на работу. Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом в Малакке наши матери не разрешают нам работать. Простите, босс!» – написал один из работников.