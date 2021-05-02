Ресторан вынужденно устроил перерыв. И вы будете смеяться, когда узнаете причину
В жизни всегда есть непредвиденные обстоятельства, которые могут внести существенные изменения в планы. И иногда бывают довольно забавные ситуации.
Как сообщает World of buzz, один из ресторанов в Ханчжоу был вынужден на один день прекратить свою работу. Сразу несколько сотрудников ресторана написали начальнику, что не смогут выйти. Дело в том, что в Ханчжоу приезжает много туристов из Малакки.
«Привет, босс! Я, Х и Х не можем выйти на работу. Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом в Малакке наши матери не разрешают нам работать. Простите, босс!» – написал один из работников.
Сначала начальник рассердился. Он заявил, что многие компании переживают не самые лучшие времена, но продолжают работать. Поэтому мужчина заявил, что его сотрудникам тоже следовало бы войти в положение.
Однако подчинённые босса были непреклонны, ведь с мамой не поспоришь. Сотрудники предложили выбрать удобное для начальника время, чтобы передать ему выручку за предыдущие дни. Но ответ босса удивил их.
«Хватит, это работа, а не детский сад. Принесёте выручку, когда выйдете на смену. Мне тоже сложно в последнее время ходить на работу. Мне тоже запрещает мама», – объяснил начальник.
Этот диалог между боссом и сотрудниками стал вирусным в соцсетях. Пользователи шутят, что возможности мам безграничны, ведь они могут на время прекратить работу целого ресторана.
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