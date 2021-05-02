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Ресторан вынужденно устроил перерыв. И вы будете смеяться, когда узнаете причину

02 мая 2021 07:06
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В жизни всегда есть непредвиденные обстоятельства, которые могут внести существенные изменения в планы. И иногда бывают довольно забавные ситуации. 

Как сообщает World of buzz, один из ресторанов в Ханчжоу был вынужден на один день прекратить свою работу. Сразу несколько сотрудников ресторана написали начальнику, что не смогут выйти. Дело в том, что в Ханчжоу приезжает много туристов из Малакки. 

«Привет, босс! Я, Х и Х не можем выйти на работу. Из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом в Малакке наши матери не разрешают нам работать. Простите, босс!» – написал один из работников. 

Ресторан вынужденно устроил перерыв. И вы будете смеяться, когда узнаете причину -1

Фото: pixabay.com 

Сначала начальник рассердился. Он заявил, что многие компании переживают не самые лучшие времена, но продолжают работать. Поэтому мужчина заявил, что его сотрудникам тоже следовало бы войти в положение. 

Однако подчинённые босса были непреклонны, ведь с мамой не поспоришь. Сотрудники предложили выбрать удобное для начальника время, чтобы передать ему выручку за предыдущие дни. Но ответ босса удивил их. 

«Хватит, это работа, а не детский сад. Принесёте выручку, когда выйдете на смену. Мне тоже сложно в последнее время ходить на работу. Мне тоже запрещает мама», – объяснил начальник. 

Ресторан вынужденно устроил перерыв. И вы будете смеяться, когда узнаете причину -4

Фото: pixabay.com 

Этот диалог между боссом и сотрудниками стал вирусным в соцсетях. Пользователи шутят, что возможности мам безграничны, ведь они могут на время прекратить работу целого ресторана. 

А вот бабушки умеют парой слов спускать с небес на землю. Девушка похвасталась бабуле своим успехом, но быстро пожалела об этом (здесь подробнее). 

# Дети и родители # калейдоскоп

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