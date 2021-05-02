Мужчина купил себе рыцарские доспехи, а жена вздохнула. Теперь ей придётся стирать пыль ещё и с них

Много лет назад во время путешествия мужчина загорелся идеей купить себе рыцарские доспехи. И теперь эта мечта осуществилась.

Как сообщает The Sun, 44-летний Дом Феррар ещё больше укрепился в своём желании, когда шесть лет назад вместе с семьёй переехал в коттедж 16-го века в британской деревне Кромер, которая расположена в графстве Хартфордшир.