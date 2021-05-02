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Мужчина купил себе рыцарские доспехи, а жена вздохнула. Теперь ей придётся стирать пыль ещё и с них

02 мая 2021 09:30
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Много лет назад во время путешествия мужчина загорелся идеей купить себе рыцарские доспехи. И теперь эта мечта осуществилась. 

Как сообщает The Sun, 44-летний Дом Феррар ещё больше укрепился в своём желании, когда шесть лет назад вместе с семьёй переехал в коттедж 16-го века в британской деревне Кромер, которая расположена в графстве Хартфордшир. 

Мужчина купил себе рыцарские доспехи, а жена вздохнула. Теперь ей придётся стирать пыль ещё и с них -1

Фото: Triangle News 

В один из вечеров Дом выпил несколько бокалов алкогольного напитка, лениво занимался сёрфингом в интернете и наткнулся на аукцион, где предлагались рыцарские доспехи. Недолго думая, Феррар сделал ставку – 500 фунтов (690 долларов). 

Мужчина купил себе рыцарские доспехи, а жена вздохнула. Теперь ей придётся стирать пыль ещё и с них -4

Фото: Triangle News 

Когда аукцион завершился, Дом неожиданно для себя узнал, что стал победителем. Мужчина отложил все дела и за 8 часов преодолел 400 миль до Ливерпуля, чтобы забрать свою броню. Когда Феррар вернулся домой с ящиком металла, Селин вздохнула. 

Мужчина купил себе рыцарские доспехи, а жена вздохнула. Теперь ей придётся стирать пыль ещё и с них -7

Фото: Triangle News 

Как оказалось, это 150-летняя реплика доспехов всадника. Что ещё интереснее, у Дома было подходящее телосложение (он высокий и худощавый), чтобы благополучно надеть на себя броню. Не хватало только жилета под доспехи и шлема, но Феррар без проблем раздобыл эти вещи. 

Мужчина купил себе рыцарские доспехи, а жена вздохнула. Теперь ей придётся стирать пыль ещё и с них -10

Фото: Triangle News 

Облачившись в рыцаря, Дом заметил ряд неудобств. Например, в доспехах невозможно сходить в туалет. Да и в целом нужна хорошая подготовка, чтобы носить на себе тяжёлые куски металла. Однако мужчина всё равно не может нарадоваться своей покупке, чего не скажешь о супруге. Хотя она и не высказывает особого возмущения, Селина уже знает, кому придётся вытирать с доспехов пыль. 

Мужчина купил себе рыцарские доспехи, а жена вздохнула. Теперь ей придётся стирать пыль ещё и с них -13

Фото: Triangle News 

Стоит отметить, что мужчине повезло, ведь он так легко смог выбрать себе облачение рыцаря. А вот невестам приходится тратить массу сил и времени, чтобы найти подходящее платье (подробнее здесь). 

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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