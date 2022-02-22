Прямой эфир

Спорим, вам захочется остаться здесь жить? Девушка переехала в новую квартиру и стала обладательницей шикарных видов из окна

22 февраля 2022 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

При выборе места жительства некоторым принципиально, чтобы вид из окна был красивым. Но эта девушка даже не ожидала, что будет жить в квартире мечты.  

В своём TikTok блогерша показала, какая панорама открывается из окон её нового дома. Оказалось, девушка живёт на 21 этаже, поэтому периодически наблюдает за плывущими облаками и нежным солнцем.  

Спорим, вам захочется остаться здесь жить? Девушка переехала в новую квартиру и стала обладательницей шикарных видов из окна-1

Фото: tiktok.com/@valeri_shum  

Ролик с видом из окна набрал около семи миллионов просмотров. Однако не каждый пользователь поверил девушке. Некоторые зрители обвинили блогершу в обмане, утверждая, что она сняла видео, находясь в салоне самолёта. Но тиктокерша не растерялась и записала ответный ролик, где показала панорамы из окон квартиры в другие времена года.  

Спорим, вам захочется остаться здесь жить? Девушка переехала в новую квартиру и стала обладательницей шикарных видов из окна-4

Фото: tiktok.com/@valeri_shum  

Пейзажи понравились пользователям и устранили всякие сомнения по поводу честности блогерши. Сейчас ролик-ответ собрал полтора миллиона просмотров и тысячи восхищённых комментариев.  

Однако бесконечно можно смотреть не только на виды из окна. Полюбоваться фотографиями, которые понравятся каждому, можно здесь.  

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Они думали, что это их не коснётся. Расстройство пищевого поведения и реальные истории его развития
22 февраля 2022 12:03

Они думали, что это их не коснётся. Расстройство пищевого поведения и реальные истории его развития

Теперь пустой холодильник не будет помехой. 5 простых блюд из продуктов, которые есть в каждом доме
19 февраля 2022 12:00

Теперь пустой холодильник не будет помехой. 5 простых блюд из продуктов, которые есть в каждом доме

В Глубокое приезжают молодожёны, чтобы сыграть свадьбу. Вот какие традиции у жителей этого города
18 февраля 2022 14:36

В Глубокое приезжают молодожёны, чтобы сыграть свадьбу. Вот какие традиции у жителей этого города