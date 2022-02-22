Спорим, вам захочется остаться здесь жить? Девушка переехала в новую квартиру и стала обладательницей шикарных видов из окна
При выборе места жительства некоторым принципиально, чтобы вид из окна был красивым. Но эта девушка даже не ожидала, что будет жить в квартире мечты.
В своём TikTok блогерша показала, какая панорама открывается из окон её нового дома. Оказалось, девушка живёт на 21 этаже, поэтому периодически наблюдает за плывущими облаками и нежным солнцем.
Фото: tiktok.com/@valeri_shum
Ролик с видом из окна набрал около семи миллионов просмотров. Однако не каждый пользователь поверил девушке. Некоторые зрители обвинили блогершу в обмане, утверждая, что она сняла видео, находясь в салоне самолёта. Но тиктокерша не растерялась и записала ответный ролик, где показала панорамы из окон квартиры в другие времена года.
Фото: tiktok.com/@valeri_shum
Пейзажи понравились пользователям и устранили всякие сомнения по поводу честности блогерши. Сейчас ролик-ответ собрал полтора миллиона просмотров и тысячи восхищённых комментариев.
Однако бесконечно можно смотреть не только на виды из окна. Полюбоваться фотографиями, которые понравятся каждому, можно здесь.