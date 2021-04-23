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Женщина нашла в своих волосах хлебные крошки. Это не болезнь, а детская шалость

23 апреля 2021 10:58
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Женщина во время расчёсывания заметила, что у неё с головы сыплются крошки батона. Подвох обнаружился в расчёске. 

21-летняя пользовательница TikTok Шанай Ларонд живёт в Великобритании и воспитывает двоих детей. И совсем недавно женщина в очередной раз убедилась, что быть мамой – очень непростая задача. 

Женщина нашла в своих волосах хлебные крошки. Это не болезнь, а детская шалость -1

Фото: tiktok.com/@shanai1999

Шанай как обычно расчёсывала волосы, когда увидела на голове что-то белое. Присмотревшись, британка поняла, что это не перхоть, а кусочек белого хлеба. И таких крошек было полно. Сначала Ларонд испугалась, что у неё какое-то специфическое заболевание, но решила немного подождать и не обращаться к врачу. 

Женщина нашла в своих волосах хлебные крошки. Это не болезнь, а детская шалость -4

Фото: tiktok.com/@shanai1999

Как оказалось, это было правильным решением. В какой-то момент женщина догадалась присмотреться к расчёске. Внутри неё находился кусок батона. Когда еда была обнаружена, дочка Шанай сама во всём призналась. Девочка по какой-то причине не хотела, чтобы мама застала её за поеданием хлеба, поэтому спрятала его в расчёску. 

Женщина нашла в своих волосах хлебные крошки. Это не болезнь, а детская шалость -7

Фото: tiktok.com/@shanai1999

«Прости, мама», – мило извинился ребёнок. 

Видео с необычном случаем Ларонд набрало более двухсот тысяч просмотров. Пользователи соцсети посмеялись над ситуацией и посоветовали блогерше быть внимательнее, ведь с фантазией малышки можно всякого наворотить. 

Кстати, недавно мы рассказывали о девушке, которая забавно разыграла свою маму. Для этого понадобились всего четыре буквы – подробнее здесь

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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