Женщина нашла в своих волосах хлебные крошки. Это не болезнь, а детская шалость
Женщина во время расчёсывания заметила, что у неё с головы сыплются крошки батона. Подвох обнаружился в расчёске.
21-летняя пользовательница TikTok Шанай Ларонд живёт в Великобритании и воспитывает двоих детей. И совсем недавно женщина в очередной раз убедилась, что быть мамой – очень непростая задача.
Фото: tiktok.com/@shanai1999
Шанай как обычно расчёсывала волосы, когда увидела на голове что-то белое. Присмотревшись, британка поняла, что это не перхоть, а кусочек белого хлеба. И таких крошек было полно. Сначала Ларонд испугалась, что у неё какое-то специфическое заболевание, но решила немного подождать и не обращаться к врачу.
Фото: tiktok.com/@shanai1999
Как оказалось, это было правильным решением. В какой-то момент женщина догадалась присмотреться к расчёске. Внутри неё находился кусок батона. Когда еда была обнаружена, дочка Шанай сама во всём призналась. Девочка по какой-то причине не хотела, чтобы мама застала её за поеданием хлеба, поэтому спрятала его в расчёску.
Фото: tiktok.com/@shanai1999
«Прости, мама», – мило извинился ребёнок.
Видео с необычном случаем Ларонд набрало более двухсот тысяч просмотров. Пользователи соцсети посмеялись над ситуацией и посоветовали блогерше быть внимательнее, ведь с фантазией малышки можно всякого наворотить.
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