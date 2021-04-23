Женщина нашла в своих волосах хлебные крошки. Это не болезнь, а детская шалость

Женщина во время расчёсывания заметила, что у неё с головы сыплются крошки батона. Подвох обнаружился в расчёске.

21-летняя пользовательница TikTok Шанай Ларонд живёт в Великобритании и воспитывает двоих детей. И совсем недавно женщина в очередной раз убедилась, что быть мамой – очень непростая задача.