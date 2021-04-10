Думаете, детей находят не в капусте? И там тоже, но только пушистых и с лапками
Семья услышала возле своего дома плач, который был похож на человеческий. Оказалось, мама-лиса оставила малыша и отошла по делам.
Как сообщает People, вечером 5 апреля супруги из штата Вирджиния услышали тихий плач, который доносился со стороны сада. Домовладельцы вышли на улицу и пошли на источник звука. Выяснилось, что это маленький лисёнок остался один и, вероятно, звал маму.
Фото: facebook.com/AWLArlington
Супруги немедленно позвонили в местную службу защиты животных. Двое прибывших спасателей осмотрели лисёнка и пришли к выводу, что он совершенно здоров, напоен и накормлен.
Фото: facebook.com/AWLArlington
Сотрудники службы защиты попросили у семьи какую-нибудь корзинку с высокими краями. Получив её, спасатели посадили детёныша в корзину и поставили её в безопасном месте в саду. Они заверили хозяев участка, что скоро за малышом придёт мама. Так и вышло. Утром 6 апреля к дому пришла лисица и забрала детёныша.
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