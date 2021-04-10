Думаете, детей находят не в капусте? И там тоже, но только пушистых и с лапками

Семья услышала возле своего дома плач, который был похож на человеческий. Оказалось, мама-лиса оставила малыша и отошла по делам.

Как сообщает People, вечером 5 апреля супруги из штата Вирджиния услышали тихий плач, который доносился со стороны сада. Домовладельцы вышли на улицу и пошли на источник звука. Выяснилось, что это маленький лисёнок остался один и, вероятно, звал маму.