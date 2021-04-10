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Думаете, детей находят не в капусте? И там тоже, но только пушистых и с лапками

10 апреля 2021 08:22
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Семья услышала возле своего дома плач, который был похож на человеческий. Оказалось, мама-лиса оставила малыша и отошла по делам. 

Как сообщает People, вечером 5 апреля супруги из штата Вирджиния услышали тихий плач, который доносился со стороны сада. Домовладельцы вышли на улицу и пошли на источник звука. Выяснилось, что это маленький лисёнок остался один и, вероятно, звал маму. 

Думаете, детей находят не в капусте? И там тоже, но только пушистых и с лапками -1

Фото: facebook.com/AWLArlington

Супруги немедленно позвонили в местную службу защиты животных. Двое прибывших спасателей осмотрели лисёнка и пришли к выводу, что он совершенно здоров, напоен и накормлен. 

Думаете, детей находят не в капусте? И там тоже, но только пушистых и с лапками -4

Фото: facebook.com/AWLArlington

Сотрудники службы защиты попросили у семьи какую-нибудь корзинку с высокими краями. Получив её, спасатели посадили детёныша в корзину и поставили её в безопасном месте в саду. Они заверили хозяев участка, что скоро за малышом придёт мама. Так и вышло. Утром 6 апреля к дому пришла лисица и забрала детёныша. 

Ранее мы рассказывали про мужчину, который тоже увидел во дворе своего дома неожиданного гостя – белку. Человек покормил визитёра, и разовый жест доброты превратился в ежедневную обязанность (здесь подробнее). 

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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