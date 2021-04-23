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Мужчина встречался с 35 девушками сразу и прокололся на мелочи. Его выдал день рождения

23 апреля 2021 13:11
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Парень легко знакомился с девушками и быстро доводил отношения до стадии «вот-вот поженимся». К тому моменту, когда партнёрши молодого человека заподозрили неладное, их было уже 35. 

Как сообщает SoraNews24, 39-летний японец Такаши Миягава работает продавцом и активно знакомится со своими клиентками. Мужчина настолько ответственно относится к своей работе, что считал долгом найти подход к каждой покупательнице. И в какой-то момент японец зашёл слишком далеко. 

Мужчина встречался с 35 девушками сразу и прокололся на мелочи. Его выдал день рождения -1

Фото: pixabay.com

Такаши предлагал девушкам больше времени проводить вместе, потом – встречаться. И если партнёрши соглашались, то вскоре Миягава вёл себя так, словно в ближайшем будущем им предстояла свадьба. А ещё мужчина просил своих избранниц дарить ему дорогие подарки. 

Правда выяснилась, когда 47-летняя женщина, тоже встречавшаяся с Такаши, узнала, что у него день рождения в ноябре, а не в феврале, как парень рассказывал. Женщина пошла в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось не слишком много времени, чтобы найти 35 девушек, с которыми одновременно выстраивал отношения Миягава. 

Мужчина встречался с 35 девушками сразу и прокололся на мелочи. Его выдал день рождения -4

Фото: pixabay.com

Когда партнёрши Такаши узнали его тайну, они вместе потребовали возместить все затраты на него. В основном это деньги, на которые они покупали для японца подарки. 

Пользователи соцсетей, узнавшие о действиях мужчины, разделились во мнениях. Многие заявили, что Такаши поступил крайне некрасиво и его действия не достойны прощения. Однако некоторые люди были под впечатлением. 

Мужчина встречался с 35 девушками сразу и прокололся на мелочи. Его выдал день рождения -7

Фото: pixabay.com

«Вы можете представить себе планирование встреч с 35 людьми одновременно?» – написал один из пользователей. 

«Он ужасный человек, но я завидую его навыкам тайм-менеджмента», – заметил другой. 

«Думаю, именно такого человека и называют «альфа-самцом», – пришёл к выводу третий. 

Кстати, недавно мы рассказывали о парне, который искренне любит свою девушку. Посмотрите, как она изменилась за четыре года отношений – подробнее здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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