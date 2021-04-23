Мужчина встречался с 35 девушками сразу и прокололся на мелочи. Его выдал день рождения

Парень легко знакомился с девушками и быстро доводил отношения до стадии «вот-вот поженимся». К тому моменту, когда партнёрши молодого человека заподозрили неладное, их было уже 35. Как сообщает SoraNews24, 39-летний японец Такаши Миягава работает продавцом и активно знакомится со своими клиентками. Мужчина настолько ответственно относится к своей работе, что считал долгом найти подход к каждой покупательнице. И в какой-то момент японец зашёл слишком далеко.

Фото: pixabay.com

Такаши предлагал девушкам больше времени проводить вместе, потом – встречаться. И если партнёрши соглашались, то вскоре Миягава вёл себя так, словно в ближайшем будущем им предстояла свадьба. А ещё мужчина просил своих избранниц дарить ему дорогие подарки. Правда выяснилась, когда 47-летняя женщина, тоже встречавшаяся с Такаши, узнала, что у него день рождения в ноябре, а не в феврале, как парень рассказывал. Женщина пошла в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось не слишком много времени, чтобы найти 35 девушек, с которыми одновременно выстраивал отношения Миягава.

Фото: pixabay.com

Когда партнёрши Такаши узнали его тайну, они вместе потребовали возместить все затраты на него. В основном это деньги, на которые они покупали для японца подарки. Пользователи соцсетей, узнавшие о действиях мужчины, разделились во мнениях. Многие заявили, что Такаши поступил крайне некрасиво и его действия не достойны прощения. Однако некоторые люди были под впечатлением.

Фото: pixabay.com