Ушёл из жизни театральный режиссёр Роман Виктюк. Ему было 84 года

17 ноября на 85 году ушёл из жизни театральный режиссёр и педагог Роман Виктюк. Об этом сообщается на странице его театра в соцсети «ВКонтакте».

«От нас ушёл наш Мастер – великий, непревзойдённый режиссёр, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно», – говорится в сообщении.

Виктюк родился 28 октября 1936 года в украинском городе Львов. Ещё в детстве Роман Григорьевич заинтересовался актёрской деятельностью, а в школе начал ставить собственные спектакли.