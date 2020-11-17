Ушёл из жизни театральный режиссёр Роман Виктюк. Ему было 84 года

17 ноября на 85 году ушёл из жизни театральный режиссёр и педагог Роман Виктюк. Об этом сообщается на странице его театра в соцсети «ВКонтакте».
«От нас ушёл наш Мастер – великий, непревзойдённый режиссёр, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно», – говорится в сообщении.
Виктюк родился 28 октября 1936 года в украинском городе Львов. Ещё в детстве Роман Григорьевич заинтересовался актёрской деятельностью, а в школе начал ставить собственные спектакли.
Фото: instagram.com/teatrviktuka
В 1956 году театральный режиссёр окончил ГИТИС, после чего служил в театрах Украины, России, Литвы. Через сорок лет Виктюк основал собственный театр, который назван в честь Романа Григорьевича, и стал его художественным руководителем.
В октябре 2020 года артист был госпитализирован. В какой-то момент состояние Виктюка ухудшилось, и он был переведён в реанимацию.
«Невозможно подобрать слова, чтобы описать степень и глубину нашей потери. Невозможно оценить то, что он дал каждому из нас», – добавили коллеги и друзья театрального режиссёра.
Причина смерти Романа Григорьевича не уточняется, место и время прощания будут объявлены позже.