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Ушёл из жизни театральный режиссёр Роман Виктюк. Ему было 84 года

17 ноября 2020 14:37
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17 ноября на 85 году ушёл из жизни театральный режиссёр и педагог Роман Виктюк. Об этом сообщается на странице его театра в соцсети «ВКонтакте».

«От нас ушёл наш Мастер – великий, непревзойдённый режиссёр, учитель, гений, глыба, волшебник, который, казалось бы, должен быть вечно», – говорится в сообщении.

Виктюк родился 28 октября 1936 года в украинском городе Львов. Ещё в детстве Роман Григорьевич заинтересовался актёрской деятельностью, а в школе начал ставить собственные спектакли.

Ушёл из жизни театральный режиссёр Роман Виктюк. Ему было 84 года -1

Фото: instagram.com/teatrviktuka

В 1956 году театральный режиссёр окончил ГИТИС, после чего служил в театрах Украины, России, Литвы. Через сорок лет Виктюк основал собственный театр, который назван в честь Романа Григорьевича, и стал его художественным руководителем.

В октябре 2020 года артист был госпитализирован. В какой-то момент состояние Виктюка ухудшилось, и он был переведён в реанимацию.

«Невозможно подобрать слова, чтобы описать степень и глубину нашей потери. Невозможно оценить то, что он дал каждому из нас», – добавили коллеги и друзья театрального режиссёра.

Причина смерти Романа Григорьевича не уточняется, место и время прощания будут объявлены позже.

# Некролог # калейдоскоп # Роман Виктюк

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