Ушёл из жизни режиссёр «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

Боголюбов родился 29 декабря 1934 года в Москве. В 28 лет Александр окончил режиссёрский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Новости России. 20 июля на 87 году жизни скончался кинорежиссёр Александр Боголюбов. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

С 1962 года Боголюбов начал работать вторым режиссёром, а с 1968 года – режиссёром. Среди работ Александра – научпоп фильмы, мультики, анимационные и игровые фильмы. В числе его известных кинокартин – «Приключения Незнайки и его друзей», «Батальоны просят огня» и другие.

У Боголюбова есть сын Оскар Кучера – певец, актёр и телеведущий.