Урожай с кустов можно снимать дважды за сезон. Что нужно знать, если хотите посадить бруснику в вашем саду

Брусника – ягода известная. Но не многие пока знают, что ее вполне под силу вырастить и на своем дачном участке. Здесь, как впрочем при выращивании всех садовых культур, важно знать агротехнику. Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботсада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:

Что касается культивирования брусники на дачном участке, в моем понимании лучше ее рассматривать именно как контейнерную культуру. Это парциальные кустики, которые высаживаются в ограниченный объем, условно говоря, трехлитровый горшок, он набит чистым торфом верховым или вперемешку с песком – вот в этом субстрате именно контейнер брусники будет замечательно смотреться, как и декоративное растение.

Но не только видом единым. Прежде всего брусника ценится за пользу ягод. И тут приятный бонус – урожай с кустов можно снимать дважды за сезон. Александр Яковлев:

Брусника интересна еще тем, что она плодоносит два раза за сезон. Для нее существует так называемый летний и осенний урожай. Первый урожай получается в июле – в начале августа, осенний сдвигается в зависимости от погодной ситуации на сентябрь. Для северных районов нашей республики, может, не совсем подходящий вариант.

Специалисты предупреждают: климат имеет значение. Садоводы из северных регионов Беларуси и к этому надо быть готовыми – не всегда могут рассчитывать на второй урожай. Александр Яковлев:

На севере, Витебская область, недостаток тепла может приводить к тому, что ягоды не всегда могут вызревать.