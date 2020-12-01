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Урожай с кустов можно снимать дважды за сезон. Что нужно знать, если хотите посадить бруснику в вашем саду

01 декабря 2020 07:55
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Брусника – ягода известная. Но не многие пока знают, что ее вполне под силу вырастить и на своем дачном участке. Здесь, как впрочем при выращивании всех садовых культур, важно знать агротехнику.  

Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботсада г. Минска, кандидат биологических наук, доцент:  
Что касается культивирования брусники на дачном участке, в моем понимании лучше ее рассматривать именно как контейнерную культуру. Это парциальные кустики, которые высаживаются в ограниченный объем, условно говоря, трехлитровый горшок, он набит чистым торфом верховым или вперемешку с песком – вот в этом субстрате именно контейнер брусники будет замечательно смотреться, как и декоративное растение.     

Урожай с кустов можно снимать дважды за сезон. Что нужно знать, если хотите посадить бруснику в вашем саду-1

Но не только видом единым. Прежде всего брусника ценится за пользу ягод. И тут приятный бонус – урожай с кустов можно снимать дважды за сезон.   

Александр Яковлев:  
Брусника интересна еще тем, что она плодоносит два раза за сезон. Для нее существует так называемый летний и осенний урожай. Первый урожай получается в июле – в начале августа, осенний сдвигается в зависимости от погодной ситуации на сентябрь. Для северных районов нашей республики, может, не совсем подходящий вариант.  

Урожай с кустов можно снимать дважды за сезон. Что нужно знать, если хотите посадить бруснику в вашем саду-4

Специалисты предупреждают: климат имеет значение. Садоводы из северных регионов Беларуси и к этому надо быть готовыми – не всегда могут рассчитывать на второй урожай.  

Александр Яковлев:  
На севере, Витебская область, недостаток тепла может приводить к тому, что ягоды не всегда могут вызревать.  

Урожай с кустов можно снимать дважды за сезон. Что нужно знать, если хотите посадить бруснику в вашем саду-7

Конечно, в промышленных масштабах на приусадебном участке вырастить ягоды не всегда получится. Но посадить пару кустиков в качестве эксперимента – идея неплохая. Тем более, что уход за брусничником довольно прост.  

# Растения и цветы # калейдоскоп # Александр Яковлев # Фотофакт # растения

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