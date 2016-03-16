Почему ты так устаешь? Россиянка показала, как проходят будни матери

Новости России. Юлия Скоробогатова – фотограф и молодая мама. Женщина так устала от бесконечных вопросов «Почему ты так устаешь, ты же сидишь дома» и решила запечатлеть свой день в картинках.

С помощью селфи-палки Юлия показала, как проходит день малютки Василисы и ее мамы. Девочки не упустили, пожалуй, ни одного важного действия.

Юлия Скоробогатова:

Мне не нужно вставать рано 5 раз в неделю и мчаться на другой конец Москвы в метро, набитом людьми, как банка консервов. Сидеть в пробке и слушать музыку на iPod снова и снова. Мне не приходится разбираться с офисными делами и выполнять задания начальника. Я сижу дома и да, я ничего не делаю! Это наслаждение! Возможно, я устала от того, что ничего не происходит. Я в отпуске по уходу за ребёнком, мои дни похожи один на другой. Теперь я знаю, что выходные начинаются, когда я вижу своего мужа днем, а не только, когда встаю утром и ложусь вечером спать.

Судя по комментариям в социальных сетях, пользователи в восторге от селфи-репортажа.

Igor Vagan (запись на странице в Facebook, орфография и пунктуация автора сохранены):

Прекрасный фоторепортаж под названием один день из жизни мамы с маленьким ребенком. Причем, без занудства, ахов-вздохов и с применением самых современных смартфонных технологий – палка-селфи, как творческий прием.