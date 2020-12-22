Белорусская семья отметила бриллиантовую свадьбу – 60 лет вместе. В чём секрет семейного счастья?

Спустя 60 лет все так же не отрывая друг от друга глаз, они идут по жизни крепко, сжимая ладони друг друга. Вместе через трудности и невзогды Ирма и Альфред дошагали до бриллиантовой свадьбы.

Ирма Моссэ:

Дело в том, что мы очень совпали по жизненным интересам. Я, кстати, могу сказать, что это моя первая любовь, причем любовь с первого взгляда буквально. Я увидела его глаза и все, утонула.

Познакомились в гостях у общих знакомых, жили в общежитии на аспирантскую стипендию. Успешно занимались наукой, защищали диссертации, сначала кандидатские, потом докторские. Стали профессорами каждый в своей области. Альфред – в области технических наук, Ирма – в области генетики.

Ирма Моссэ:

У нас были общие интересы, мы оба занимались наукой. Мы любим одно и то же: мы любим танцевать, спорт. Мы все время то на лыжах, то в бассейне и с детками, когда они у нас появились. Мы, конечно, очень любим детей. Он прекрасный отец был и есть и, надеюсь, дедушка тоже. У нас не было принципиальных разногласий ни в чем. Он хотел, чтобы я успешно работала, отпускал меня на любые конгрессы в любой конец мира, оставался с маленькими детьми, потому что он не держал меня дома у плиты.

Смотря на Ирму и Альфреда, нельзя не спросить о совете, который они бы дали молодому поколению. Ирма Моссэ:

Сейчас как-то больше стремятся к финансовой стороне жизни, и это не всегда на пользу, особенно если девушки ищут себе богатых женихов, это никогда не принесет счастья. Я неслучайно подчеркиваю, что мы начали с общежития, со стипендии. Но, тем не менее, мы всего добились, потому что постепенно мы двигались, помогая друг другу. Во-первых, выходить по любви, а не по расчету и, несмотря на финансовое положение, самим добиваться.

Ольга Шибко, пресс-секретарь Министерства юстиции Республики Беларусь:

Есть несколько очень интересных тенденций на протяжении последних лет, которые мы наблюдаем. Так, например, молодожены стали позже вступать в первый брак. Для мужчин сегодня это более 28 лет, а для женщин – 26 и более лет. Еще есть интересная тенденция: молодожены любят выбирать для регистрации брака необычные и памятные даты. Иногда это День города, День Победы, зеркальные даты, День Святого Валентина, а порой День рождения одного из супругов.

В пятницу, 18 декабря, Дворец гражданских обрядов отметил 55 лет со дня своего основания. Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов:

22 декабря исполнится ровно 55 лет как была составлена первая запись акта о заключении брака Домом гражданских обрядов.

Уважаемые коллеги, я хочу поздравить вас с Днем работника органов ЗАГСа Республики Беларусь. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и успехов в нашем нелегком и трепетном труде.