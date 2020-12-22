«Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов». Как прошёл первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах

Неспроста цимбалы называют самым белорусским инструментом. 78 струн сливаются в весеннюю капель и проносят над васильковыми полями. В начале декабря решили подарить праздник и собрать таланты со всех уголков Беларуси. В Барановичах впервые за всю историю прошел первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах.

Игорь Тулейко, директор УО «Барановичский государственный музыкальный колледж»:

Мы рады, что инициативу Союза композиторов и Союза музыкальных деятелей, инициативу нашего колледжа поддержало Министерство культуры. Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов Республики Беларусь – это музыкальные школы, колледжи искусств и ребята из высших учебных заведений. Учитывая отборочные туры, более 300 ребят.

Евгений Гладков, заведующий кафедрой струнных народных щипково-ударных инструментов БГАМ, народный артист Беларуси:

Мне не очень нравится, когда наши учащиеся ездят на коммерческие конкурсы, в которых они играют одну-две пьески, получают лауреата часто ни за что, а потом с этим дипломом носятся. Вот пусть они приедут на этот конкурс, где настоящее цимбальное жюри.

После музыкального кастинга на сцене музыкального колледжа встретились лучшие из лучших, причем в возрасте от 14 до 31 года. У каждого из цимбалистов свой путь в музыку и сотни часов репетиций.

Лауреатам выпала честь выступить в качестве солистов с Национальным академическим народным оркестром Беларуси имени Иосифа Жиновича, а это новый уровень и невероятный опыт. Алеся Старухина, лауреат 1-й степени Республиканского открытого конкурса исполнителей на цимбалах (Республиканская гимназия-колледж при БГАМ, Минск):

Замечательный дирижер, оркестр. Они всегда играют под тебя, всегда стараются тебя слушать и отдаются в полную силу, поэтому с ними очень классно играть.

Евгений Гладков:

Какую-то часть детей мы знаем, которые показывались в наших других конкурсах. Скажем, на конкурсе имени Жиновича, когда еще были маленькими, там есть звездочки очень хорошие.

Три дня виртуозной игры. Юные дарования поразили жюри. Сложные произведения они сыграли на высоком уровне. Подобные конкурсы – трамплин к новым высотам и отличный мастер-класс. Алеся Старухина:

Это очень замечательный, душевный конкурс. Конечно, конкуренция с каждым годом все растет, цимбальный класс возрастает, много очень талантливых детей. Каждый из нас постарался и выложился, как смог. У тех детей, у которых что-то не получилось, у них все будет впереди, но а мы продолжаем наше искусство и двигаемся дальше.

К слову, Гран-при и урожай из золота-серебра собрала столица. Детская музыкальная школа искусств №7, Республиканская гимназия-колледж при БГАМ, сама Академия, Минская гимназия-колледж искусств им. И.О.Ахремчика и другие в очередной раз подтвердили статус сильных школ и талантливых учеников.

Александра Борисюк, обладательница Гран-при Республиканского открытого конкурса исполнителей на цимбалах (БГАМ, Минск):

Это уже как стандартная процедура: ты собираешься, погружаешься в музыку и просто выкладываешься во время выступления. Я просто кайфовала. Мне просто нравилось.