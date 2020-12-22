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«Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов». Как прошёл первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах

22 декабря 2020 09:08
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Неспроста цимбалы называют самым белорусским инструментом. 78 струн сливаются в весеннюю капель и проносят над васильковыми полями. В начале декабря решили подарить праздник и собрать таланты со всех уголков Беларуси. В Барановичах впервые за всю историю прошел первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах. 

«Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов». Как прошёл первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах -1

Игорь Тулейко, директор УО «Барановичский государственный музыкальный колледж»:
Мы рады, что инициативу Союза композиторов и Союза музыкальных деятелей, инициативу нашего колледжа поддержало Министерство культуры. Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов Республики Беларусь это музыкальные школы, колледжи искусств и ребята из высших учебных заведений. Учитывая отборочные туры, более 300 ребят.

«Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов». Как прошёл первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах -4

Евгений Гладков, заведующий кафедрой струнных народных щипково-ударных инструментов БГАМ, народный артист Беларуси:
Мне не очень нравится, когда наши учащиеся ездят на коммерческие конкурсы, в которых они играют одну-две пьески, получают лауреата часто ни за что, а потом с этим дипломом носятся. Вот пусть они приедут на этот конкурс, где настоящее цимбальное жюри.

«Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов». Как прошёл первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах -7

После музыкального кастинга на сцене музыкального колледжа встретились лучшие из лучших, причем в возрасте от 14 до 31 года. У каждого из цимбалистов свой путь в музыку и сотни часов репетиций.

«Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов». Как прошёл первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах -10

Лауреатам выпала честь выступить в качестве солистов с Национальным академическим народным оркестром Беларуси имени Иосифа Жиновича, а это новый уровень и невероятный опыт.

Алеся Старухина, лауреат 1-й степени Республиканского открытого конкурса исполнителей на цимбалах (Республиканская гимназия-колледж при БГАМ, Минск):
Замечательный дирижер, оркестр. Они всегда играют под тебя, всегда стараются тебя слушать и отдаются в полную силу, поэтому с ними очень классно играть.

«Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов». Как прошёл первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах -13

Евгений Гладков:
Какую-то часть детей мы знаем, которые показывались в наших других конкурсах. Скажем, на конкурсе имени Жиновича, когда еще были маленькими, там есть звездочки очень хорошие.

«Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов». Как прошёл первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах -16

Три дня виртуозной игры. Юные дарования поразили жюри. Сложные произведения они сыграли на высоком уровне. Подобные конкурсы – трамплин к новым высотам и отличный мастер-класс. 

Алеся Старухина:
Это очень замечательный, душевный конкурс. Конечно, конкуренция с каждым годом все растет, цимбальный класс возрастает, много очень талантливых детей. Каждый из нас постарался и выложился, как смог. У тех детей, у которых что-то не получилось, у них все будет впереди, но а мы продолжаем наше искусство и двигаемся дальше.

«Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов». Как прошёл первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах -19

К слову, Гран-при и урожай из золота-серебра собрала столица. Детская музыкальная школа искусств №7, Республиканская гимназия-колледж при БГАМ, сама Академия, Минская гимназия-колледж искусств им. И.О.Ахремчика и другие в очередной раз подтвердили статус сильных школ и талантливых учеников. 

«Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов». Как прошёл первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах -22

Александра Борисюк, обладательница Гран-при Республиканского открытого конкурса исполнителей на цимбалах (БГАМ, Минск):
Это уже как стандартная процедура: ты собираешься, погружаешься в музыку и просто выкладываешься во время выступления. Я просто кайфовала. Мне просто нравилось.

«Участвовали в конкурсе ребята из маленьких и больших городов». Как прошёл первый Республиканский открытый конкурс исполнителей на цимбалах -25

Конкурс обещает стать традиционным. 

# Конкурс # калейдоскоп # Евгений Гладков # Анастасия Макеева # Фотофакт # Музыкальное искусство

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