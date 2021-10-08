А всё начиналось с его футболок… Вот как семейная пара стала носить только мужскую одежду

Период самоизоляции испытал на прочность многие пары. Находясь постоянно вместе, влюблённые начали узнавать друг друга намного лучше и открывать новые особенности совместной жизни. Такой «изюминкой» у одной пары стала полностью общая одежда.

Как сообщает издание The Sun, во время пандемии коронавируса супруги из Великобритании перешли на дистанционный формат работы, поэтому все конференции и совещания они проводили в одежде, которая просто была удобной.