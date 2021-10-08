А всё начиналось с его футболок… Вот как семейная пара стала носить только мужскую одежду
Период самоизоляции испытал на прочность многие пары. Находясь постоянно вместе, влюблённые начали узнавать друг друга намного лучше и открывать новые особенности совместной жизни. Такой «изюминкой» у одной пары стала полностью общая одежда.
Как сообщает издание The Sun, во время пандемии коронавируса супруги из Великобритании перешли на дистанционный формат работы, поэтому все конференции и совещания они проводили в одежде, которая просто была удобной.
Фото: instagram.com/gracesurguy
Со временем Райан начал замечать, что количество футболок в его гардеробе уменьшается. После выхода в очный формат работы мужчина понял, что ему даже не в чем идти в офис – все вещи теперь находились под властью его жены Грейс.
Фото: instagram.com/gracesurguy
После небольшой ссоры пара приняла решение сделать гардероб общим. Сейчас супруги вместе ходят по магазинам, посещая только мужской отдел, и выбирают ту одежду, которая подходит им обоим.
Грейс даже рада такому исходу событий. По её мнению, у мужской одежды намного выше качество, а стоимость при этом ниже. По подсчётам девушки, пара смогла таким способом сэкономить больше 700 фунтов (950 долларов).
Фото: instagram.com/gracesurguy
Кстати, недавно мы рассказывали, как парень помог возлюбленной попасть на выпускной с помощью своей изобретательности. Узнать, в чём девушка пошла на мероприятие, вы можете здесь.