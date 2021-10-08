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А всё начиналось с его футболок… Вот как семейная пара стала носить только мужскую одежду

08 октября 2021 08:52
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Период самоизоляции испытал на прочность многие пары. Находясь постоянно вместе, влюблённые начали узнавать друг друга намного лучше и открывать новые особенности совместной жизни. Такой «изюминкой» у одной пары стала полностью общая одежда.

Как сообщает издание The Sun, во время пандемии коронавируса супруги из Великобритании перешли на дистанционный формат работы, поэтому все конференции и совещания они проводили в одежде, которая просто была удобной.

А всё начиналось с его футболок… Вот как семейная пара стала носить только мужскую одежду -1

Фото: instagram.com/gracesurguy  

Со временем Райан начал замечать, что количество футболок в его гардеробе уменьшается. После выхода в очный формат работы мужчина понял, что ему даже не в чем идти в офис – все вещи теперь находились под властью его жены Грейс.

А всё начиналось с его футболок… Вот как семейная пара стала носить только мужскую одежду -4

Фото: instagram.com/gracesurguy  

После небольшой ссоры пара приняла решение сделать гардероб общим. Сейчас супруги вместе ходят по магазинам, посещая только мужской отдел, и выбирают ту одежду, которая подходит им обоим.

Грейс даже рада такому исходу событий. По её мнению, у мужской одежды намного выше качество, а стоимость при этом ниже. По подсчётам девушки, пара смогла таким способом сэкономить больше 700 фунтов (950 долларов).

А всё начиналось с его футболок… Вот как семейная пара стала носить только мужскую одежду -7

Фото: instagram.com/gracesurguy  

Кстати, недавно мы рассказывали, как парень помог возлюбленной попасть на выпускной с помощью своей изобретательности. Узнать, в чём девушка пошла на мероприятие, вы можете здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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