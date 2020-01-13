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Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий

13 января 2020 09:17
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В фильмах почти всегда самое интересное происходит на переднем плане, а вот в жизни всё немного иначе. Время от времени то, что не заметно сразу, придаёт фотографиям совсем иную атмосферу. 

Пользователи соцсетей регулярно рассказывают о своих находках, где самое забавное случается на втором плане. Вот девять примеров. 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий-1

Фото: twitter.com/douglassallaway 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий-3

Фото: twitter.com/flee__gunna 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий-5

Фото: twitter.com/MiaowABQ 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий-7

Фото: twitter.com/cayleigh_glew 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий-9

Фото: imgur.com/user/NumberRunner 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий-11

Фото: twitter.com/steve_lieber 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий-13

Фото: twitter.com/SASFAPR 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий-15

Фото: twitter.com/depper35 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий-17

Фото: twitter.com/ztothek 

Несколько недель назад мы собрали коллекцию смешных фотографий с животными.

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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