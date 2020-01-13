Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий

В фильмах почти всегда самое интересное происходит на переднем плане, а вот в жизни всё немного иначе. Время от времени то, что не заметно сразу, придаёт фотографиям совсем иную атмосферу.

Пользователи соцсетей регулярно рассказывают о своих находках, где самое забавное случается на втором плане. Вот девять примеров.